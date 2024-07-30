﻿08京奧背包爆紅　福建港企趕制同款

中評社北京7月30日電／據大公報報導，巴黎奧運會開幕，一則“08北京奧運背包再現巴黎街頭”的視頻在各大社交網站流傳。視頻裡，背包的主人──曾參與報導2008年北京奧運會報導的西班牙記者Jose背著當年在北京領取的媒體背包出現在巴黎街頭，並稱這個有16年歷史的背包“質量非常好，是史上最好用的背包”。驚嘆於“中國製造”質優物美的同時，網友對於“同款北京奧運包”也充滿好奇，購買欲望激增。7月26日，“京奧背包”的生產商，港資企業祥興（福建）箱包集團有限公司緊急開啟直播，銷售“升級款奧運背包”，短短兩日銷售額突破500萬元（人民幣，下同）。“縫紉機踩到冒煙冒煙再冒煙，也要生產出來給大家！”品牌工作人員表示。



大公報記者 蘇榕蓉



廠商︰縫紉機踩到冒煙



近日，有中國記者在巴黎街頭偶遇前來採訪奧運會的西班牙記者身背2008年北京奧運會的紀念背包。這位名為Jose Antonio的記者表示，自己從2008年北京奧運會後就在使用這個媒體包，到現在已經16年了，“這是史上最好的背包！”消息一出，不少網友表示，“能用16年，這個包質量太好了，不知道是國內哪個廠家生產的？”有網友尋根溯源，“喊話”背包的生產廠家“祥興箱包”，建議其趕緊抓住機會直播賣貨。



“半夜發現背包火了 早上緊急開直播”



“半夜的時候發現奧運背包火了，26日早上很倉促地就開了直播，目前銷售應該破百萬了。”26日上午，總部位於福建省福州福清市的港資企業祥興（福建）箱包集團有限公司緊急開啟直播帶貨，僅僅半天銷量就輕鬆突破百萬。主播在直播間展示北京奧運該款記者包，並表示這款背包在北京奧運後的多屆奧運會上都曾出現過，並被媒體捕捉報導，每到這個時候都會掀起一股熱潮。記者獲悉，僅26和27日兩日，該集團直播間累計營業額就已超500萬元。“縫紉機踩到冒煙冒煙再冒煙，也要生產出優質產品給大家！”帶貨主播表示。