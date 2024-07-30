物流降成本　關鍵是市場化

中評社北京7月30日電／據大公報報導，“降低全社會物流成本”已上升到國家戰略高度。二十屆三中全會《決定》提出，要深化綜合交通運輸體系改革，推進交通領域價格改革，還要完善流通體制，降低全社會物流成本。“交通運輸體制改革”近年來首現三中全會文件。不過，要在推進價格改革的同時壓縮物流行業成本並不容易。靠近物流鏈條末端的快遞、公路行業價格戰持續激化，鐵路系統運行效率則偏低。



物流業內人士分析指出，中國全社會物流成本高的根本原因在於產業結構、資源分布不均衡，北煤南運、西煤東送、南菜北運等商品跨區域運輸，造成諸多返程或去程空駛率高企的現象。在產業發展格局中，重工業仍占比較高，導致在創造同等GDP的過程中，物流運輸規模相對較大。



在運輸路網中，成本更低且負擔更多大宗商品運輸的鐵路系統，是物流降成本的關鍵一環。西南交通大學交通運輸與物流學院副教授左大傑對此指出，當前鐵路系統改革，劃分為自然壟斷環節和競爭性環節，自然壟斷環節是國有經濟布局的重點領域，要健全監管制度體系、加強監管能力建設、聚焦主責主業，主要特點為“強監管”；競爭性環節“促進鐵路運輸業務市場主體多元化和適度競爭”，“推進能源、鐵路、電信、公用事業等行業競爭性環節市場化改革”，主要特點為“市場化”。