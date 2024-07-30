外貿“蛋糕”更大　高質量發展含金量更足

中評社北京7月30日電／據人民網報導，國務院新聞辦公室今日舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會，海關總署副署長趙增連在會上表示，2023年外貿進出口總值較2012年增長超過17萬億元，海關監管貨物量大幅增長54.5%。進入新時代，外貿的“蛋糕”更大了，高質量發展含金量也更足了。



首先，創新讓中國外貿發展的底氣越來越足。2023年，我國出口高技術產品同比增長6%，占出口總值的18.7%。自主創新品牌讓中國潮牌如雨後春笋，從根植於傳統文化的馬面裙到功能多樣的電子產品，不斷在海外圈粉，2023年自主品牌產品出口增長9.3%，占整體出口的21%。



其次，綠色成為外貿高質量發展鮮明的底色。我國出口的每10輛汽車中有4輛是電動汽車，每10輛軌道機車中有7輛是電力機車，出口的蓄電池近九成是鋰電池，外貿出口的綠色屬性更強了。



第三，區域協調發展穩固了外貿的底盤。東部地區是我國外貿的壓艙石，進出口連續三年超過30萬億元。中西部地區有效承接產業轉移，外貿占比提高了近7個百分點。東北三省進出口不斷擴大增長，2023年增速比全國快了1.6個百分點。京津冀、長三角、粵港澳大灣區等重大區域戰略已成為外貿的動力源。黨的十八大以來，貢獻了外貿增長的近六成。



趙增連指出，與此同時，中國的高質量發展也讓全球貿易夥伴共享了中國超大市場機遇，海關堅決貫徹落實擴大進口戰略，有序加大准入力度，目前在海關註冊的進口農食產品境外企業已經超過了50萬家。黨的十八大以來，我國累計進口超過150萬億元，年均增長4.2%，水果、化妝品、婦幼用品等消費品進口快速增長。“外貿的發展不是靠單邊保護出來的，而是要靠開放贏得發展，靠合作求得共贏。‘小院高墻’只會自我孤立，開放共享才是繁榮發展的必由之路。”



趙增連介紹，下一步，海關將進一步支持打造制度型開放新高地建設，持續推進綜合保稅區政策創新和監管改革，優化自由貿易試驗區海關監管制度創新機制，建立與新質生產力發展需求相適應的海關監管模式，營造有利於新業態新模式發展的制度環境，支持跨境電商、海外倉、市場採購、保稅維修等新業態新模式的規範發展。加強國外技術性貿易措施研究，充分發揮海關對外合作磋商機製作用，努力推動消除國外不合理的技貿措施，為外貿經營主體保駕護航，推動外貿可持續、高質量發展。