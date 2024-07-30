九倉發盈警　上半年料蝕28億

九龍倉及九龍倉置業昨日同告發布盈警。 中評社香港7月30日電／九龍倉（00004）及九龍倉置業（01997）發布盈警。九倉料上半年或錄得最多28億元虧損；九倉置業則預計，上半年可能錄得最少9億元虧損，均按年由盈轉虧。昨日九倉股價跌7.09%至22.9元，九倉置業跌1.02%至19.24元。



大公報報導，九倉在公告中指出，今年上半年的應佔投資物業重估虧損淨額可能超過同期的基礎淨盈利，預料區內將錄得股東應佔虧損，介乎25億元至28億元。九倉稱，重估虧損乃非現金及未變現的項目，集團整體財務狀況依舊穩健。



九倉去年上半年錄得收入81.3億元，主要包括投資物業收入、物流收入及發展物業收入，按經營地域分部劃分有21.5億元來自香港，58.8億元來自內地，按年表現基本持平。公司股東應佔盈利約7億元，較2022年大漲超11倍。



九倉置業則表示，儘管本港零售銷售自去年第一季邊境重開後復甦，但根據集團投資物業半年度獨立重估的初步結果顯示，截至今年6月底止的6個月，重估虧損總額可能超過同期的基礎淨盈利。



九倉置業料中期轉虧9億



九倉置業預計，根據對集團最近期的未經審核管理賬目的評估及目前可得的其他管理資料，今年上半年可能錄得不少於9億元的虧損，相較去年上半年轉盈為虧。九倉置業同樣提及，重估虧損為非現金及未變現的項目，集團整體財政狀況仍然穩健。



九倉置業去年上半年錄得收入64.7億元，其中投資物業收入54.6億元，酒店收入7億元，股東應佔盈利18.1億元。