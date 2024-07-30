“粵滇.瀾湄線”開行　連通東盟與大灣區

首趟“粵滇.瀾湄線”正式開行，大灣區與東盟地區又打開了一條新通道。 中評社香港7月30日電／﻿中老鐵路“粵滇.瀾湄線”上周三（7月24日）正式開行，打通了一條連接廣東、雲南與東南亞的國際貨運通道。香港新華集團大灣區總裁蔡展思當日見證了首趟“粵滇.瀾湄線”開行的盛況，他說，“粵港澳大灣區與東盟地區的互聯互通又打開了一條新通道，這將有助於完善中國與東南亞各國貿易體系的構建”。



降低運輸成本 準時效率高



大公報報導，隨著中老鐵路由滇至粵不斷向內地經濟中心延伸，連接粵港澳大灣區與東盟腹地，正發揮著“人享其行、物暢其流、客貨兩旺”的黃金線路效應。香港新華集團自2016年進入雲南，在中老鐵路開通之初，便看好其時效性強、運輸成本相對較低以及穩定性高的優勢。公司相關負責人介紹，目前榴槤從泰國運輸到中國鐵路還沒有連通，需要先運至老撾，再用中老鐵路運到國內，即使如此，這比起傳統的運輸方式也節省10%至20%的成本，且鐵路運輸貨櫃降溫速度快，有利於保持榴槤的新鮮度。此外，鐵路運輸準時高效，減少了因運輸延誤造成的損失。



蔡展思認為，此趟國際貨運班列的開通，還將更加便捷地實現國家地區間的優勢資源互補，吸引更多的投資者和商業活動關注沿線地區，從而大幅提升周邊區域經濟競爭優勢。



“大家對這條線路有很多期待！”廣州易斯拉供應鏈管理總監陳珈兒說，首趟班列組櫃時間不到一周，公司就組了十幾個櫃。她介紹說，近年華東地區從廣州國際港運往東盟的貨物需求巨大，去年公司每月發往老撾的貨櫃達150個。單從運費方面來看，傳統汽車運輸費用會較班列多2倍以上，“所以很多企業都期待能常態化運營，達到每周三到四列”。



30小時內直達萬象



雲南省國際班列服務貿易副總經理羅玉玲介紹，“粵滇.瀾湄線”開通後，不用30個小時就能到達老撾萬象，繼續發往泰國的貨櫃，也將在萬象完成換裝後繼續往前。從以往的情況來看，貨品換裝一般上午到下午就能完成。



2024年以來，中老鐵路通過萬象南準米軌換裝站實現“中老泰”鐵路運輸187列，換裝貨物10.5萬噸，同比增長2.1萬噸，增幅25%。據統計，今年以來中老鐵路國際貨物運輸量增長明顯，日均開行國際貨物列車18列、同比增長4列。今年上半年，中老鐵路完成跨境貨物運輸278.38萬噸，同比增長24.81%。大公報記者譚旻煦