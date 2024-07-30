﻿香港樓價指數上半年跌3%　創近8年低

高息持續影響樓市，預料本港樓價下半年仍走弱。 中評社香港7月30日電／特區政府撤銷辣稅後，樓市只出現兩個月的反彈，樓價在5至6月再跌，差餉物業估價署最新公布的6月份私人住宅售價指數報301.8點，跌穿今年2月份的低位之餘，創近8年新低。業界預期，即使美聯儲稍後減息，本港也未必緊跟，今年樓價可能最多下跌10%。＼大公報記者 林志光



大公報報導，本港樓價自從由2021年9月升至歷史高峰後開始反覆下跌，去年5月至今年2月間，展開長達10個月跌浪，直到政府在2月底宣布全面撤銷樓市辣招稅，樓價才在3至4月接連回升兩個月，可惜後勁不勁。據差餉物業估價署編製的私人住宅售價指數顯示，該指數5至6月份連挫兩個月，累跌2.55%，將3至4月間的升幅2.41%完全吞噬之餘，也跌穿2月份的302.4點的低位，更是自2016年10月至今近8年新低，今年上半年下跌約3.05%。



港島區已累跌7.3%



拖累樓價下跌的因素，相信來自實用面積小於753方呎的A及B類中小型單位，當中以實用面積小於431方呎的A類小型單位為甚。A類單位的6月份售價指數報322.2點，5至6月共跌2.69%，今年上半年跌4.33%，與2021年的歷史高位比較，更下挫超過27%。B類單位的6月份指數報293.9點，5至6月份共跌2.71%，今年上半年跌2.84%，距2021年歷史高位下挫近24%。



至於實用面積753至1722方呎的C及D類中至大型單位，樓價跌幅相對較小，上半年各只跌1%及0.61%，相信是部分之前於高位沽樓的業主以及換樓客見樓價從高位下跌超過兩成，趁機重新置業，購買面積較大的單位，稍為“托住”該兩類單位的樓價。



美聯物業首席分析師劉嘉輝指出，按該行自行編製的樓價指價顯示，港島樓價指數今年內暫累跌約7.33%，是3大分區中跌幅最勁，最新報137.52點；九龍樓價指數最新報136.20點，今年內暫累跌2.4%；新界樓價指數最新報121.20點，今年內暫跌4.56%。



萊坊大中華區研究及諮詢部主管王兆麒相信即使美國如市場預期於9月份開始減息，但本港銀行未必立刻跟隨，高息環境會繼續影響上車買家、換樓人士及新造按揭，預料本港全年樓價跌約5%。



一手潛在供應逾10萬夥



高力香港研究部主管李婉茵認為，由於一手潛在供應仍超過10萬夥，發展商會繼續提供大量優惠賣樓下，樓價存在壓力，預計全年樓價下跌5%至10%。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，經濟復甦仍未如理想，樓市陷入低潮，發展商以低價作招徠冀盡吸客源，二手市場嚴重受壓，低價成交不斷。現惟望下半年美國落實減息，樓價才有望觸底，資金也有機會重回樓市。