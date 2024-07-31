兩岸記者走進中衛雲基地　東數西算新高地

中衛雲基地位（中評社 李子寧攝） 中評社中衛7月31日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行30日上午來到位於中衛市工業園區的中衛雲基地，瞭解中衛在“東數西算”和高新數據產業發展方面的新成就。



據瞭解，中衛雲基地位於中衛工業園區，建築面積1.58萬平方米，展廳面積約8200平方米，分為69個展項，採用數字化、虛擬現實等技術，展示雲天中衛的絲綢樞紐、產業發展、全域旅遊、國際雲端等特色。一層展廳包括印象中衛、雲啟中衛、雲落中衛、多功能發布區、休息廳五大主題板塊，概述國家戰略背景、中衛優勢、氣候環境、產業政策、發展歷程、引進企業等內容。二層展廳包括雲興中衛、雲繪中衛、陽光長廊、會議室四大主題板塊，展示雲設施、雲製造、雲應用、軍民融合產業、中衛力量等成果與願景。



近年來，中衛市始終堅持把雲計算和大數據產業作為轉型追趕高質量發展的一號工程持續推進，相繼獲批國家（中衛）新型互聯網交換中心和全國一體化算力網絡國家樞紐節點（中衛數據中心集群），成為全國首個“雙節點”城市。2021年被中國信通院評為數據中心產業發展總指數全國第九、西部第一，2023年榮獲“東數西算標杆城市”、人民日報社“數字經濟典型案例示範”獎項。建成亞馬遜、美利雲、中國移動、中國聯通、西雲算力天雲網絡等16個數據中心，機房總面積超過36.8萬平方米，安裝標準機櫃8.4萬個，平均PUE值低至1.2，集群資產規模近400億元（含服務器），吸引美團、星際大陸、歡聚集團等200多家互聯網及雲計算大數據生態企業落地中衛，為國家文化和旅遊部、國家殘疾人福利基金會、三星電子、小米、小紅書、愛奇藝等4000餘家企事業單位提供海量存儲和大數據計算服務，培育年收入上億元的骨幹企業7家，帶動解決就業4000人以上。



中衛市數據局副局長任濤向記者表示，中衛是國家發改委產業目錄中適合發展“大型或超大型數據中心建設及運營”類產業的一類地區，相繼獲批“國家（中衛）新型互聯網交換中心”“全國一體化算力網絡國家樞紐節點”，成為全國首個“雙節點”城市。歷經十餘年發展中衛雲計算和大數據產業從無到有、由小到大；建成大型、超大型數據中心，既有電信、移動聯通、廣電、中交等“國家隊”，也有亞馬遜、美利雲等行業“排頭兵”；算力質效指數全國第四、西北第一。下一步，中衛將加快建設“一集群、三基地”，扎實做好壯大產業規模、提升算力水平、培育要素市場，著力建設大數據產業中心市。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。