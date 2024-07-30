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我國已成為150多個國家和地區主要貿易夥伴
http://www.CRNTT.com   2024-07-30 17:39:08


　　中評社北京7月30日電／據新華社報導，海關總署副署長趙增連30日在國務院新聞辦新聞發布會上介紹，我國貨物貿易總額連續7年位居全球第一，已成為150多個國家和地區的主要貿易夥伴。

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