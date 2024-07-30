泰國專家稱讚中泰實驗室是國際海洋合作典範

中評社北京7月30日電／據新華社報導，泰國海洋專家近日在接受新華社記者採訪時表示，泰國和中國在開發與保護海洋資源、海洋防災減災等領域有著諸多共識與合作，特別是中泰氣候與海洋生態系統聯合實驗室（以下簡稱中泰實驗室）正成為國際海洋合作的典範。



泰國普吉海洋生物中心主任迪巴瑪·烏巴內表示，該研究中心近年來和中國同行在海洋領域合作取得一系列成果，其中一項顯著成果就是中泰實驗室的成立，這為兩國海洋合作搭建了良好平台。



2013年6月，中泰實驗室在泰國普吉正式啟用，實驗室由中國自然資源部第一海洋研究所和泰國普吉海洋生物中心承擔運行，這是中國與泰國在海洋領域的第一個聯合研究實體。



中泰實驗室泰方主任、泰國海洋與海岸帶資源局漁業專家差林拉·桑馬尼表示，保護海洋生態是一項全球性任務，需要各國共同努力。泰中雙方對於共同保護海洋、更好利用海洋有著一致看法，這也是雙方決定合作成立聯合實驗室的主要原因，旨在建成雙方海洋領域合作的平台，全面促進海洋科技合作、海洋生態環境保護和海洋資源可持續發展。



差林拉介紹，中泰實驗室設立十多年來，一直積極穩步地推動兩國海洋科技合作，合作涉及東南亞海洋環境數值預報系統、海岸帶脆弱性研究、海洋瀕危物種保護研究、海洋空間規劃合作研究等項目。



“從學術研究交流、技術成果轉讓到管理經驗的分享，我們非常受益於聯合實驗室這樣的平台機制，這對於泰國海洋整體研究水平提升和海洋生態環境治理都有促進作用。”差林拉說。