海關總署：將穩妥有序擴大農食產品市場准入

中評社北京7月30日電／據光明網報導，7月30日，國新辦舉行“推動高質量發展”系列主題新聞發布會。會上，海關總署新聞發言人、統計分析司司長呂大良表示，海關總署將穩妥有序擴大農食產品市場准入，創新檢驗檢疫模式，擴大“先放後檢”、第三方采信等試點範圍。



呂大良介紹，黨的十八大以來，我國實施擴大進口政策，採取了一系列措施主動擴大進口。其中，最突出的就是首創了世界上第一個以進口為主題的國家級展會，連續6年舉辦了中國國際進口博覽會。有序擴大市場准入，在科學評估的基礎上，准許了477種優質農產品輸華。擴大對最不發達國家單邊開放，帶動相關國家共同發展。主動降低關稅，關稅總水平目前已經降至7.3%，接近發達國家的平均水平。



“從海關統計數據看，我國擴大進口取得了突出成效。”呂大良說，我國進口整體規模多年穩居世界第二，由2012年的11.49萬億元增長到2023年的17.99萬億元。消費品累計進口超過了16萬億元。2023年，我國進口來源地覆蓋了全球200多個國家和地區，自最不發達國家進口的農產品和機電產品等，較2012年成倍增長。



呂大良表示，海關多措並舉促進擴大進口。例如，為每屆進博會都量身定制通關便利措施。優化能源資源等大宗商品檢驗監管模式，對低風險礦產品實施“先放後檢”，大幅縮短了通關時間。開辟了鮮活農產品“綠色通道”。下一步，海關將進一步深化進口通關監管創新，支持進博會、消博會等重要開放平台建設。還將穩妥有序擴大農食產品市場准入，創新檢驗檢疫模式，擴大“先放後檢”、第三方采信等試點範圍，為擴大進口提供更優的通關監管和服務。