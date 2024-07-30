研究顯示20年間西藏生態變化率低於1%

中評社北京7月30日電／據新華社報導，記者29日從中國科學院成都山地災害與環境研究所獲悉，最新評估結果顯示，2000年至2020年，西藏自治區生態格局變化率低於1%，固碳、水源涵養、土壤保持和防風固沙等關鍵功能維持穩定或略有提升，生態系統結構整體穩定，持續築牢國家生態安全屏障。



“生態格局變化率是通過遙感影像提取數據、計算後，衡量生態環境變化、生態保護效果的關鍵指標。”中國科學院成都山地災害與環境研究所研究員、申扎高寒草原與濕地生態系統觀測試驗站站長王小丹表示，青藏高原被譽為世界“第三極”，是我國乃至世界氣候系統的“穩定器”。西藏的生態格局變化率越小，對我國生態安全的屏障作用越好。



截至2020年，自治區全區森林覆蓋率12.31%，森林蓄積量22.8億立方米，實現森林面積和蓄積量“雙增”；沙化面積較2010年減少3.5萬公頃，草原綜合植被蓋度達47%；66%的天然濕地得到有效保護……2023年完成的《西藏自治區生態狀況變化評估（2000－2020）》數據顯示，西藏生態環境治理效能有效提升。



在西藏山南市，20世紀80年代，雅魯藏布江畔沙塵漫天，當地群眾一吃飯便滿口沙。如今，記者在雅江河穀看到沃野千里、綠意盎然。據瞭解，矮種蘋果樹提高了當地群眾收入，人工林碳匯交易促進林草恢復，野生動植物種群恢復性增長，沙化面積持續減少，災害性沙塵天氣顯著減少。