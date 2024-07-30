﻿台南部水災嚴重　萬億台幣治水“泡湯”

中評社北京7月30日電／據大公報報導，受台風“格美”影響，台灣南部地區日前遭遇嚴重水災。島內輿論認為，此次水災不能僅歸咎於自然因素，台當局耗資逾萬億新台幣的“前瞻計劃”未能發揮應有成效，加劇了損失。此次台風所帶來的水災集中在嘉義、台南與高雄等地。而據台當局行政主管部門“主計總處”統計，台灣近20年來編列的治水經費累計逾一萬億元（新台幣，下同）。其中無論件數還是金額，都以高雄、台南和嘉義等綠營縣市受惠較多。島內輿論質問：到底錢都花到哪裡去了？



綜合中新社及台媒報導：台當局災害應變中心日前表示，台風“格美”共造成台灣10人死亡、2人失蹤、902人受傷，尤其南部水災嚴重。《中國時報》發表社論質問，這麼多年的整治，花了這麼多錢，為什麼這次南部地區還是一片水鄉澤國？民眾不得不心生疑問：到底錢都花到哪裡去了？2009年台風“莫拉克”帶來的降水量與此次相當，當時造成了重大災害，但經過15年的投入，洪水災損仍未減輕，不免讓人懷疑“前瞻計劃”有何效用。



治水工程質量存疑



此次水災發生後，台當局領導人賴清德稱，淹水線比以前低，顯見防洪治水頗有成。台媒文章駁斥，對照台灣南部災情嚴重，這簡直是“睜眼說瞎話”。“前瞻計劃”對台灣南部地區經援不遺餘力，但事實勝於雄辯，治水成績顯然不及格。



台當局領導人辦公室認為，有必要在即將召開的“氣象變遷委員會議”中，將“格美”台風災害定性為“氣候災害”。對此，台媒指出，若如此，農業主管部門提出的農作物災損補償，台當局領導人提出的居家淹水補助，以及高雄、台南等民進黨“執政”地區遭遇水災的政治責任及治水不力的檢討等，就可因“氣候災害”而輕鬆過關了。這次水災充分暴露出治水不彰的事實，必須進行深度追究。到底“前瞻計劃”的經費有沒有合理使用，治水工程設計是否失當，施工質量、工程進度有沒有切實掌握，有沒有官商勾結、中飽私囊等，都應追究，而且要加緊強化各項防洪防淹措施，協助民眾防災避險，而不是推諉卸責。



此外，台媒還指出，此次台風為“風災政治學”寫下了新篇章。重災區明明是高雄，民進黨卻將矛頭指向中國國民黨籍的台中市長盧秀燕；出境度假的是高雄民進黨籍民意代表黃捷，民進黨卻質問台中的國民黨籍民意代表江啟臣人在哪裡？這種拉東扯西的圍魏救趙，毫無邏輯，已成為民進黨文過飾非、逃避究責的“靈丹妙藥”