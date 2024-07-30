西藏：2023年數字經濟增加值創歷史新高

中評社北京7月30日電／據新華社報導，7月29日，西藏自治區發布《2023年西藏自治區數字經濟發展研究報告（白皮書）》顯示，2023年西藏數字經濟增加值規模創歷史新高，達250.98億元，同比增長19.3%，占西藏GDP比重達10.5%，增速是GDP增速的2倍。



2024全球數字經濟大會拉薩高層論壇在拉薩舉辦。論壇上發布的白皮書指出，近年來，西藏在基礎設施與數據資源體系建設、數字效能提升、數字產業發展等方面不斷取得新成就，截至2023年底，西藏每萬人擁有5G基站27.66個，覆蓋全區74個縣（區）及所有鄉鎮；拉薩區域性國際通信業務出入口局開局運行，跨境網絡傳輸時延降至20毫秒以內；建成並運行自治區大數據中心和全區一體化政務大數據平台；數字經濟核心產業營收近78億元，全區規模以上數字經濟企業48家，拉薩高新區集聚數字經濟企業2803家。



白皮書說，西藏數字經濟的未來發展要上下聯動，構築全區數字經濟協同發展“一盤棋”；雙向賦能，實施數字產業化和產業數字化攻堅行動；適當超前，推動數字基礎設施融入全國一體化布局；治理創新，釋放數字化改革紅利推動共富普惠發展；雙向開放，打造“一帶一路”和東西協作合作生態。



西藏自治區經濟和信息化廳副廳長、數據管理局局長旺堆表示，下一步，西藏將以數字化改革為主線，以數據為關鍵要素，以數字基建為支撐，以融合賦能為抓手，做強做優做大數字經濟，在中國式現代化新征程中打造發展新質生產力的“西藏樣本”。



據瞭解，此次論壇以“數字橋梁跨越喜馬拉雅”為主題，展示數字拉薩城市建設最新成果，剖析西藏數字經濟最新動態等，論壇將持續至7月30日。