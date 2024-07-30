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我國AI發明專利有效量去年達37.8萬件
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2024-07-30 17:37:12
中評社北京7月30日電／據新華社報導，記者29日從國務院新聞辦新聞發布會瞭解到，截至2023年底，我國人工智能發明專利有效量達到37.8萬件，同比增速超40%，是全球平均增速的1.4倍。
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