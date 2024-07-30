“嘉德文庫”品牌亮相香港書展

書展現場（主辦方圖片） 中評社香港7月30日電／第34屆香港書展7月17日至23日在香港會議展覽中心舉行。“嘉德文庫”品牌參與了本屆書展，並帶來系列原創精品圖書與文創。書展期間，嘉德文庫的重要出版項目——《張宗憲的收藏江湖》繁體增訂版新書首發。本書由嘉德文庫和香港中華書局·集古齋聯袂出版，講述收藏大家張宗憲先生的傳奇故事，受到讀者追捧。



據介紹，2024年，時值張宗憲先生97歲，《張宗憲的收藏江湖》繁體增訂版由嘉德文庫和香港中華書局·集古齋聯袂出版發行。此書是嘉德文庫的重要出版項目，講述了收藏大家張宗憲先生的傳奇故事。這本書曾於2017年以簡體中文形式在國內出版發行，在藝術品收藏家、愛好者中產生了熱烈的反響。此次增訂，新增了近年張宗憲先生藝術收藏與慈善公益事業的活動事跡，以及15封張先生父親張仲英先生的書信內容及相應釋文。信中有舐犢情深，亦有時代變遷的印痕，更有對古董生意毫無保留的傳授。



同時參與書展的，還有嘉德文庫與國家圖書館出版社聯合推出的“藏書文化系列叢書”（一函三册）。該叢書首次將中西方藏書文化的代表——藏書印和藏書票合璧出版。叢書收錄第二屆嘉德國際藝術圖書展“藏書文化特展——藏書的風雅：藏書印與藏書票”的精選展品。通過圖文並茂的形式，展示中西古今豐富立體的藏書文化。書中的藏書印與藏書票分別來自韋力先生、黃顯功先生、兼廬主人、安行先生及國家圖書館的珍藏。



《未來之境 扎哈·哈迪德建築事務所設計展》是嘉德藝術中心展覽——“未來之境 扎哈·哈迪德建築事務所設計展”的同名作品集，由扎哈·哈迪德建築事務所和嘉德藝術中心共同編纂。書中內容沿展覽脈絡，呈現扎哈·哈迪德建築事務所建成40年以來在世界各地的60+經典之作，以及事務所在數字設計工具、機器人技術、人工智能、可持續發展、元宇宙虛擬建築等領域的重要探索和研究成果。收錄帕特裡克·舒馬赫、大橋諭重量級訪談，全新案例，建築線稿，分析模型等珍貴中英雙語資料。全書文字均由事務所團隊親自執筆為本次出版特別撰寫，“對話北京”“算法設計”等章節內容更是首度公開。