提高人工智能時代口述史研究水平

中評社北京7月30日電／據人民日報報導，作為一門古老的學科，歷史學的旺盛生命力源於其開放性。習近平總書記指出：“人工智能是新一輪科技革命和產業變革的重要驅動力量，將對全球經濟社會發展和人類文明進步產生深遠影響。”當前，人工智能在語音識別、自然語言處理、機器學習、計算機視覺、知識圖譜、機器翻譯、大數據挖掘等方面的突破與應用，不僅深刻改變著人類社會的方方面面，也為歷史學的繁榮發展插上了數字翅膀，注入了新的生機與活力。作為歷史學的分支學科，口述史也迎來了人工智能帶來的前所未有的機遇與挑戰。我們要積極擁抱新技術，用創新的眼光和開放的胸襟去探索人工智能在口述史研究中的具體應用路徑，把握好人工智能在采集、整理、保存、分析、傳播等環節對口述史研究的賦能作用。



在采集環節，人工智能有望徹底改變傳統的訪談模式，實現口述史采集的智能化。以訪談形式采集、整理與保存口述者的歷史記憶，並呈現口述者親歷的歷史真實，是口述史研究的重要旨歸。隨著自然語言處理、知識圖譜、情感計算等技術的進步，目前已經開發出一批虛擬訪談助理、對話式助理等人工智能系統。這些人工智能系統以人機對話的方式與受訪者互動，根據受訪者的特點自動生成個性化訪談提綱，並根據訪談進程實時調整問題的內容和順序。此外，虛擬現實和增強現實等沉浸式技術可以讓受訪者“穿越”回特定的時空情境，身臨其境地重溫當年的人和事，為口述史采集營造身臨其境的氛圍，激發受訪者更多的記憶和情感共鳴。



在整理環節，人工智能在轉錄、編目和索引等方面顯著提高效率和質量，實現口述史整理的自動化。在口述史研究中，對訪談內容的整理至關重要，無論是文獻整理、文字整理還是影音整理，都有著一套嚴格的操作規程。隨著語音識別、自然語言處理、知識圖譜等技術的發展，口述史整理全流程的自動化處理日益成為可能。在轉錄方面，智能語音識別程序可以自動將口述音頻轉化為文本，並進行智能標點、分段、生成時間戳和說話人標記等處理，大幅提高轉錄效率，同時也降低了人工轉寫的成本與錯誤率。在編目和索引方面，自然語言處理和知識圖譜技術通過命名實體識別、關鍵詞提取、主題聚類等算法，能夠自動識別和提取口述史資料中的主題、關鍵詞、人名、地名、時間等重要信息，按照預定義的規則和標準生成元數據，建立資料目錄和索引。



在保存環節，人工智能改變口述史的保存方式和管理模式，進而提升其安全系數、管理效率與利用水平。海量口述史資料的數字化保存面臨諸多挑戰，如存儲空間不足、檢索效率低下與數據安全隱患等。人工智能為破解這些難題提供了新思路與新方法。比如，智能化的數據壓縮和存儲技術可以大幅降低口述史資料的存儲成本，區塊鏈技術等可以為相關資料提供更加安全可信的存儲環境；人工智能可以自動提取口述史資料的語義特徵，構建多維度、細粒度的索引，實現智能化檢索，從而顯著提升其利用效率。人工智能的有效應用使得海量口述史資料長期保存和智能化管理更為便利、可行，從技術層面延續了口述史的生命力。