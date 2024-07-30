2027將初步建成30個左右國家郵政樞紐

中評社北京7月30日電／據光明日報報導，近日，國家郵政局聯合工業和信息化部、自然資源部、交通運輸部、商務部、海關總署等八部門印發《關於國家郵政快遞樞紐布局建設的指導意見》，提出到2027年初步建成30個左右國家郵政快遞樞紐，在全國形成示範帶動作用；到2035年建成80個左右國家郵政快遞樞紐，形成布局合理、功能完備、智慧高效、綠色安全的國家郵政快遞樞紐網絡。



指導意見指出，建設國家郵政快遞樞紐城市布局要滿足暢通全球貿易流通和國內大循環的寄遞需求，依托重點航空、鐵路、公路口岸和自由貿易試驗區、海南自由貿易港、跨境電商綜合試驗區、邊境（跨境）經濟合作區等，布局全球性、區域性國際郵政快遞樞紐。要更好服務支撐國家區域協調發展戰略，統籌考慮東部、中部、西部、東北地區協調發展，在交通區位好、經濟潛力大、市場活力足、國際競爭力強、區域帶動明顯的城市，布局國家郵政快遞樞紐。



指導意見提出，2035年要在全國布局80個左右國家郵政快遞樞紐，包括15個左右全球性國際郵政快遞樞紐、20個左右區域性國際郵政快遞樞紐、45個左右全國性郵政快遞樞紐，每個樞紐可因地制宜布局建設1至3個國家郵政快遞樞紐功能區，樞紐功能區由相應城市承載。結合郵政快遞企業現有樞紐格局，在全國選取100個左右國家郵政快遞樞紐承載城市。



國家郵政局相關負責人表示，將制定國家郵政快遞樞紐建設標準指南，分批次核准認定國家郵政快遞樞紐承載城市，對達不到建設要求或無法有效推進樞紐建設的承載城市予以動態調整。