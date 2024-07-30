發展“耳朵經濟”　激活生產消費生機

中評社北京7月30日電／據光明日報報導，近年來，利用碎片時間“聽讀”成為流行趨勢，伴隨這條小眾的內容賽道走向大眾化，“耳朵經濟”進入快速發展階段。“耳朵經濟”包括播客、聽書、有聲讀物等，具有便捷化、閱讀碎片化、互動性強等特點。數據顯示，我國現有相關企業4萬餘家，三成以上公眾有聽書習慣，35.4%的用戶選擇付費訂閱，預計2028年在線音頻市場收入將增長至510億元。



“耳朵經濟”發展，不僅豐富了閱讀方式和閱讀體驗，推動構建全民閱讀新生態，也激活了消費新“聲”機，為經濟帶來新活力和新機遇。為進一步推動視聽電子產業高質量發展，工信部、商務部等七部門聯合印發《關於加快推進視聽電子產業高質量發展的指導意見》，強調創新驅動、融合發展。推動有聲市場的高質量發展，需從內容創新、技術創新、模式創新三個維度持續發力。



當前，音頻平台用戶對內容的需求越來越多元化和個性化，這就要求內容創作者和市場主體積極關注市場動態、做好市場調研，有針對性地發掘新的創作領域，豐富創作題材的“內容池”。分析研判用戶閱讀消費場景與用途類別，瞭解其需求偏好，根據各自市場定位開發差異化、垂直性的優質內容，布局和深耕個性化細分領域，加快樹立具有辨識度的市場品牌。音頻以聽覺為傳導途徑，其播出效果還取決於播講者對文本的詮釋能力、聲音感染力及背景音效的信息密度。如何提升作品內容品質，將文字符號升華為帶有親密感和人情味的對話，為用戶帶來獨特的情感體驗將是市場主體面臨的考驗。要在激烈的市場競爭中勝出，搭建一支集編劇、配音、導演、後期製作等多方面人才於一體的強有力的團隊就顯得必要而重要。