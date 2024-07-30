中國—美國經貿合作論壇在紐約舉辦

中評社香港7月30日電／中國—美國經貿合作論壇29日在紐約市舉行，300餘位中美企業及商協會代表出席。



新華社報導，中國貿促會會長任鴻斌出席論壇時表示，中美兩國經濟高度互補，利益深度融合，雙方加強供應鏈合作有利於維護全球供應鏈穩定暢通，為兩國、地區乃至世界經濟增長注入更多動能。中國貿促會將繼續為中美工商界搭建更多友好交流的橋梁，也歡迎中美企業用好中國國際供應鏈促進博覽會平台，攜手打造穩定暢通的全球供應鏈。



中國駐紐約總領事黃屏表示，去年11月，中美元首在舊金山成功會晤，推動了中美關係止跌企穩，開闢了面向未來的“舊金山願景”。歡迎美國企業用好鏈博會等平台，拉緊務實合作紐帶，為中美關係穩定發展注入強勁動力。



國際諒解商務委員會總裁兼首席執行官彼得·提察恩斯基表示，中美在創新、能源轉型、人工智能、芯片、貿易等方面有廣闊合作空間。希望與中國貿促會進一步加強合作，共同推動建設更加安全繁榮的世界。



亞美商業發展中心總裁王章華表示，當前，全球面臨重大挑戰和機遇，中美合作和理解至關重要。希望以本次論壇為平台，推動中美工商界共同應對挑戰，探索合作新途徑，攜手構建一個繁榮、可持續和包容的未來。



美國國際工商理事會首席運營官戴克蘭·達利說，中國是美國重要貿易伙伴，中美關係向好為兩國企業帶來了巨大利好。美國國際工商理事會願與中國貿促會深化合作，為推動建設更加開放包容的市場貢獻力量。



美國中國總商會會長胡威表示，中美兩國經貿合作為彼此帶來了利益，也為全球經濟繁榮做出了貢獻。美國中國總商會將繼續為中美企業創造更多合作機會。



第二屆鏈博會將於2024年11月26日至30日在北京舉辦，設置先進製造鏈、智能汽車鏈、綠色農業鏈、清潔能源鏈、數字科技鏈、健康生活鏈和供應鏈服務展區。