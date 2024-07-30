巴黎奧運會開幕式穿越“巴黎時光隧道”

中評社北京7月30日電／據大公報報導，巴黎奧運會開幕式曲終人散，作為史上首次在河流上舉行的開幕式、史上現場觀看人數最多的開幕式，令眾多觀眾意猶未盡，回味這一古典與現代交織、文化與體育交融的巴黎影像。人們找尋和定格的，不僅是四年一度體壇盛典，更是一場法國文化藝術盛宴，沿著塞納河所流經、所映照的往日足跡和高光時刻，一頁又一頁建築、文學、電影、美術、音樂的巴黎，閃現在世人面前。



歷經百年，奧運重返巴黎，載著奧運健兒的近百艘游船，從塞納河由東向西，徐徐前行，雖然行駛短短六公里，卻恍如穿越漫長時光隧道：這裡有見證奧斯特裡茨戰役的奧斯特裡茨大橋，有哥德式建築的典型代表巴黎聖母院，有隔河相望的兩大藝術“聖殿”羅浮宮和奧賽博物館，有從法國大革命“走來”的杜樂麗花園、國民議會、協和廣場和榮軍院等，游船的終點是曾雄霸世界最高建築物榜首多年的艾菲爾鐵塔，這些飽經滄桑仍昂首挺立的地標建築，共同描繪了巴黎的天際線。



看到火劫後“重生”的巴黎聖母院，令人不禁想起法國浪漫主義文學代表人物雨果，以及他被譽為法國文學巔峰之一的小說《巴黎聖母院》。奧運開幕式還播放了一段拍攝於文化地標的短片，在短短數分鐘回望法國文學與電影的“高峰”。影片中一群年輕人從法國國家圖書館，抽取九本不同時期作家的代表作品，有莫泊桑的長篇小說《俊友》，有諾貝爾文學獎得主安妮.艾諾的回憶錄《簡單的激情》，有劇作家莫裡哀的戲劇《華麗的情人》……在短片尾聲，三人奔跑的經典畫面，又讓人聯想到影響全球的法國新浪潮電影《祖與占》和《法外之徒》。



歌劇《卡門》，音樂劇《悲慘世界》，油畫《蒙娜麗莎》、《最後的晚餐》……最是情懷能動人，觀眾想看的輝煌巴黎、浪漫巴黎，奧運開幕式全景呈現。