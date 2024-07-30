吉美博物館：中國年架起中法文化交流之橋

中評社北京7月30日電／據大公報報導，法國巴黎的吉美國立亞洲藝術博物館與香港素有合作和文化交流，曾於2008年及2014年與香港藝術館合辦中法藝術展覽，2026年將攜手香港故宮文化博物館舉行展覽。今年恰逢吉美博物館的“中國年”，其中展出香港收藏家簡永楨珍藏的單色釉瓷器，吉美博物館館長Yannick Lintz接受大公報記者現場專訪時表示，吉美博物館十分重視與香港、內地之間的交流，她認為“中國年”架起中法文化交流之橋。＼大公報記者 謝敏嫻 劉毅



吉美博物館由熱愛亞洲文化的法國里昂工業家埃米爾.吉美創立，於1889年在巴黎對外開放。它坐落巴黎16區的耶拿廣場，是歐洲最大的亞洲藝術博物館。這座有著135年歷史的建築舊貌換新顔：外牆披掛著紅紗，一扇扇窗口宛如紅色佛龕，掩映著形態各異的“神獸”。從高空俯瞰，原本淹沒在巴黎市區擁擠的淺灰屋頂中的吉美博物館如今在紅紗映襯下脫穎而出。這是上海藝術家蔣瓊耳為吉美博物館“中國年”創作的大型現代藝術裝置《時間的容器》。



重視與中國人文交流



吉美博物館館長Yannick Lintz在接受《大公報》專訪時表示，“為慶祝中法建交60周年，我們從今年春節到2025年春節舉辦‘中國年’系列活動，重磅活動包括四個主題展覽等，吉美博物館希望發揮聯通歐洲的優勢，成為中國文化藝術走進歐洲的一扇門。”



吉美博物館正在更積極強化和亞洲之間的聯繫，建立網絡。Yannick尤為重視與香港、內地促進更密切的人文交流。2022年11月她獲法國總統馬克龍委任為吉美博物館館長，2023年上半年便親赴香港與收藏家簡永楨會面商討“簡素為絢”的展覽細節，同時廣泛結識當地人才，尋求合作機會。“希望實現多方面合作，不僅合辦展覽，也可以是人才培訓。”她期盼在港認識更多藝術業界人士，並為他們牽線前往歐洲，也為吉美博物館的年輕專業人員到中國博物館交流學習創造機會。