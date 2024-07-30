海關總署：三重因素支撐中國外貿較快增長

中評社香港7月30日電／）2024年上半年中國貨物貿易進出口總值創歷史新高，出口增速超過市場預期。新華社報導，海關總署統計分析司司長呂大良30日在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發佈會上表示，中國外貿持續向好基礎扎實，推動上半年外貿實現較快增長主要有三方面因素。



首先，宏觀政策加力推進。呂大良表示，各地各部門認真貫徹落實中央經濟工作會議部署，政策紅利持續釋放。中國經濟運行總體平穩，穩中有進，國內生產穩定增長，消費需求持續恢復，為外貿穩增長提供了有力支撐。



同時，外部需求邊際改善利好企業抓訂單、拓市場。世界銀行、經濟合作與發展組織等機構的最新預測都上調了2024年全球經濟增長預期，世界貿易組織全球貨物貿易晴雨錶也連續兩個季度位於榮枯線上。



此外，呂大良還表示，中國產業體系配套完整，科技創新推動產業創新，新質生產力激發外貿新動能，為全球提供了創新優質的產品。



據海關統計，上半年，中國出口產品提“質”向“新”，集成電路、汽車、自動數據處理設備及其零部件出口同比分別增長25.6%、22.2%、10.3%。



“總的看，上半年我國外貿創下了新高，經營主體活力充足，傳統動能優勢穩固，新動能也不斷湧現，外貿持續向好基礎扎實。”呂大良說。



關於下一步走勢，呂大良表示，當前外部環境複雜性、嚴峻性、不確定性上升，地緣政治風險較高，部分國家推行單邊主義、保護主義，對全球產供鏈造成的干擾逐步顯現，紅海危機等導致的航運堵塞、運費上漲進一步增加了企業的成本壓力。



“下半年外貿保持增長，我們認為還是面臨不少挑戰。”呂大良說，對此，海關將按照黨中央、國務院決策部署，持續落實好各項穩外貿政策措施，推動拓展中間品貿易，助力先進技術設備、關鍵零部件擴大進口，支持跨境電商等新業態發展，著力鞏固外貿向好態勢。同時，將密切跟蹤形勢變化，加強數據監測分析，做好新一輪通關政策儲備和供給，助力企業減負降本，全力服務外貿質升量穩。