電影《解密》觀摩研討會在京舉行

中評社北京7月30日電／據人民日報報導，近日，由中國電影家協會、中國文聯電影藝術中心、中國作家協會創作研究部主辦的電影《解密》觀摩研討會在京舉行。



電影《解密》改編自茅盾文學獎獲獎者麥家的同名長篇小說，由陳思誠編劇並執導，講述擁有數學天賦卻孤僻脆弱的容金珍為密碼破譯事業傾盡所有的故事，將於8月3日全國上映。



研討會上，原著作者麥家分享了自己創作的心路歷程，由於自己特殊的一段工作經歷，他一直被這樣一群無名英雄犧牲奉獻的精神所鼓舞，想要書寫他們。“希望通過這部電影，向無名英雄們致敬，向我們的國家致敬。”



編劇兼導演陳思誠提到，通過這部小說，他重新找回了獨屬於那個時代的氣息，以及電影與文學的緊密勾聯。“雖然片中的角色們是虛構的，但是影片背後集結的這個行業裡面籍籍無名的英雄們，以及他們所帶來的事跡、給這個國家和民族帶來的重大推動和改變，這些都不是虛構的。”



特別出演陳道明分享感受時表示，一個人的優秀不在於年齡和文化高低，而在於這個人本身的優秀，容金珍的優秀就是他本身的優秀。



領銜主演劉昊然在發言時說到，“容金珍經歷了自己短暫且輝煌的一生，在生命的最後時刻，他以自己所有的成長經歷，發自肺腑地表達了對於國和家的感受，希望年輕觀眾看完後會對國和家的概念有更深的理解。”



此外，與會嘉賓還圍繞片中夢境場景帶來的視聽效果、破譯人生密碼的主題表達、題材類型的創新啟示等多維角度進行深入探討交流。