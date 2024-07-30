《溫儒敏談讀書（增訂本）》亮相書博會

中評社北京7月30日電／據人民日報報導，日前，在山東濟南舉辦的第32屆全國圖書交易博覽會上，教育部語文統編教材總主編、北京大學中文系教授溫儒敏的兩本新書《用好語文統編教材》《溫儒敏談讀書（增訂本）》引發讀者關注。



商務印書館於今年7月出版的《用好語文統編教材》，匯集溫儒敏20多年從事語文教材編寫工作的理念、思考與成果，包含2024年秋季學期語文統編教材修訂情況、使用建議等一線教師關心的內容。該書深度解讀了統編教材的編寫理念、框架、體例、選文、單元設計等，針對“名著導讀”“整本書閱讀”“學習任務群”等新課型、新提法給出了具體教學建議，還導讀了七部中學生必讀的經典名著。



《溫儒敏談讀書（增訂本）》是商務印書館於今年5月出版的新書，是在第一版基礎上增删修訂而成，結合語文統編教材的編寫與使用，更充分展現“讀書為要”的核心理念，回應了必背古詩詞、整本書閱讀、經典閱讀等熱點關切，是全面、深入瞭解溫儒敏讀書思想的重要資料。陝西師範大學文學院教授、北京一零一中原副校長、語文特級教師程翔說：“溫儒敏先生關心基礎教育，他在教材編寫中堅持守正創新，為了落實教育部統編教材編寫和修訂的有關要求兢兢業業。《用好語文統編教材》的出版具有非同尋常的意義。書中指出要辯證看待‘大單元’‘大概念’‘大情境’等新概念，對單篇教學、群文教學、精讀、略讀等問題也做瞭解讀，既有理念引領，如落實語文核心素養的‘以一帶三’、教材修訂‘穩中求進’、‘讀書為要’等，也有具體的讀書方法示例，能夠幫助一線教師明確思路、打消顧慮，切實用好教材、上好語文課。”



結合自己的讀書經歷，程翔還談到商務印書館的“語文教師小叢書”，包括《中學古詩文教學與訓釋》《文言教學法》《老舍談寫作與閱讀》等。商務印書館副編審李節表示，溫儒敏的這兩部重點新書是從教材編寫和課改實踐中生長出來的。“語文教師小叢書”旨在出經典、樹品牌，將繼續立足中華優秀傳統文化、立足中國傳統學術研究成果，助力語文教師的專業成長。