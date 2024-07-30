體育賽事帶旺啤酒市場

中評社北京7月30日電／據人民日報報導，啤酒配西瓜、燒烤，三五好友，投影大屏……近來，這樣的組合成為不少體育迷看比賽的“標配”。隨著歐洲杯、美洲杯、奧運會等體育賽事密集展開，加上今夏持續高溫，啤酒消費正俏。



“看球肯定少不了啤酒！”從事體育賽事轉播工作的田軍是位老球迷，他說啤酒已經成為自己看球的固定搭檔：困了來一口，提神！進球了來一口，給勁！說起消費選擇，他發現市場上啤酒品種日益豐富起來，以前喝一款大眾品牌罐裝啤酒，衝著“牌子大”而去，現在則愛喝一款精釀啤酒，因為“味道真的不錯，性價比也很高”。



啤酒是許多消費者在炎炎夏日的消暑利器，也是不少歡聚場景的助興選擇。今年，密集的體育賽事更為“啤酒經濟”加了一把火。調查機構尼爾森IQ與本地生活平台餓了麼聯合發布的報告顯示，歐洲杯開賽以來，中國市場啤酒、預調配制酒銷量環比分別增長50%和42%。



市場火熱之際，各大啤酒品牌紛紛搶抓商機。嘉士伯、青島啤酒、燕京啤酒等國內外品牌趁著體育賽事熱潮，大力開展促銷活動，撩撥消費者心弦。以嘉士伯為例，該品牌在幾個月前就上線了相關市場推廣活動，消費者在線上購買指定產品並參與抽獎遊戲，就有機會贏取包括微信紅包和海外旅遊在內的相關獎項。



在線上，啤酒節及相關產品優惠占據電商平台推薦首頁。在系列促銷活動推動下，不少啤酒產品銷量走高。比如，在某電商超市，有多款單價不超過5元的啤酒產品位居銷量前列，有品牌330毫升的罐裝啤酒單價不到2元／瓶，銷量達到數十萬件。此外，商家依照體育比賽賽程推出優惠套餐和特色活動，在產品和玩法上更加多樣。



在線下，與特定消費場景相契合的產品和服務相繼推出，除了商超之外，啤酒消費的熱情蔓延到各式小酒館。有連鎖酒館品牌打出“贏好禮”促銷活動，顧客到店可通過小程序參與活動贏取酒水券，還能參與抽獎；也有精釀酒吧實時播放比賽直播視頻，推出專屬“看球套餐”，為消費者提供更豐富的選擇。“即便是深夜12時的比賽我們也會轉播，直到比賽結束才閉店。不少顧客穿著球衣光顧，店里人氣很火爆。”一家酒館工作人員說。