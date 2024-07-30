海關特殊監管區域貢獻中國五分之一進出口值

中評社香港7月30日電／以綜合保稅區為主體的海關特殊監管區域是中國外貿高質量發展的重要平台。新華社報導，海關總署綜合業務司負責人林少濱30日在國新辦舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發佈會上表示，2023年海關特殊監管區域進出口值佔中國外貿的比重提升到19.2%，以不到全國十萬分之五的國土面積，貢獻了全國近五分之一的外貿進出口值。



改革開放以來，中國陸續建立了保稅區、出口加工區、保稅物流園區、跨境工業園區、保稅港區和綜合保稅區等六種海關特殊監管區域。“黨的十八屆三中全會以來，我們積極推動特殊監管區域整合成為綜合保稅區，目前全國有172個海關特殊監管區域，其中綜合保稅區有165個。”林少濱說，綜合保稅區概括起來有三方面的優勢：



一是業務功能齊全。綜合保稅區可以開展加工製造、跨境電商、保稅維修等多類業務，正在由原來的“兩頭在外”轉向“對內對外雙向開放”。以廈門口岸的保稅航空維修為例，2023年進出口貨值突破1600億元，輻射數十個國家和地區的100餘家航空公司，取得良好效果。



二是稅收政策優惠。綜合保稅區享有保稅、退稅、免稅多項稅收優惠措施，從境外入區的貨物享受保稅政策，從境內區外進入綜合保稅區的貨物視同出口、可以享受退稅政策，對於區內企業生產所需的機器設備和自用的辦公用品免徵進口關稅和增值稅。



三是貨物流轉便利。通過海關監管和服務方式創新，一方面區內企業之間可以通過賬冊管理便捷流轉保稅貨物；另一方面，企業可自行選擇運輸工具，讓保稅貨物在各區域之間實現便捷的“區間流轉”。



林少濱說：“綜合保稅區的加工和物流便利優勢吸引了電子信息等先進製造業的集群發展，例如，重慶依託綜合保稅區，連續8年實現筆記本電腦產銷量全球第一。”



林少濱表示，海關將繼續從政策供給、功能拓展、手續簡化、流程優化、制度健全五個方面著手，從更高層次、更廣維度、更深領域增強綜合保稅區發展的活力和競爭力。