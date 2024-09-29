中評月刊：兩制台灣方案中的文教權力芻議

中評社香港9月29日電/東南大學馬克思主義學院講師許川在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《“一國兩制”台灣方案中的文教權力芻議》，作者認為：思索文化教育權力安排是探索“一國兩制”台灣方案中的重要組成部分，其直接關涉到統一後台灣地區是朝著向心政治還是離心政治發展。兩岸統一後，台灣在文教領域的授權安排必須以培育中國國家認同、保護當地多元文化、保障國際文教交流為指向，同時應堅持從文教領域的行政自治漸次過渡到立法自治、把文教領域的共治與文教領域的自治相結合、以及制定相關文教法律防範分離主義的破壞活動等角度來設計，從而掃除“文教台獨”的遺毒，實現政治認同的重塑。文章內容如下：



2019年1月2日在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上，習近平總書記提出“探索‘兩制’台灣方案，豐富和平統一實踐”。五年來，涉台學界從不同學科、不同視角和不同維度對“一國兩制”台灣方案進行了有益探索，成果豐碩，為推進兩岸統一進程提供了有力的理論支撐。不過，當前的研究側重於制度和法律建構層面，而對統一後文化和教育權力安排的探討有所不足。特別是“文化台獨”和“教育台獨”在島內愈演愈烈的情勢下，更有必要對統一後文化教育權力安排進行討論，包括文教權力的性質、功能和大小等面向，以建構統一後台灣地區愛國與愛鄉相互融通的社會文化和政治生態。



一、探討“一國兩制”台灣方案文教權力的必要性



“一國兩制”台灣方案的設計，除需要繼承中央政府長期以來的對台方針外，還需要與時俱進地考量當下台灣社會的政治生態結構而因時制宜。因此，對兩制台灣方案之文教權力作出特殊安排有其必要性。