中評月刊：日韓戰略性接近的動因態勢及限度

中評社香港9月11日電/中國社會科學院日本研究所外交研究室助理研究員孫家珅、中國社會科學院日本研究所外交研究室主任張勇研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《日韓戰略性接近：動因、態勢及其限度》，作者認為：美國為在東亞謀求戰略優勢，調動盟友力量在多條戰線綜合開展對華制衡。在美日韓戰略需求的推動下，日韓首腦互訪重啟“穿梭外交”，三邊首腦多次會晤，開啟了兩國戰略性接近的新局面。日韓戰略性接近與美遏華戰略形成共振，對華政策消極性增加。長期來看，日韓關係前景仍面臨歷史和解、戰略需求和實力對比等挑戰。本輪日韓關係改善動力主要源於戰略需求層面，戰略性接近並非意味著兩國關係的深度和解，日韓雙邊關係內生的局限性無法破解，“積極合作”難以通往“深度結盟”。美日韓三邊關係在持續影響東亞安全環境及國際格局演變同時也面臨著包括牽連風險、承諾難題以及利益分歧的發展困境。文章內容如下：



自1951年《舊金山和約》簽訂後，作為美國重構二戰後國際秩序的一環，日韓關係在美國的斡旋下得以修復。日本從1951年起與韓國開始了旨在建立正常邦交關係的日韓會談，但李承晚政權時期對日本採取強硬政策，致使日韓關係難以修復。1961年朴正熙上台，在外交層面積極向日本釋放善意。1965年日韓兩國正式建立外交關係，日韓兩國開啟關係正常化時代。日韓邦交正常化後兩國關係雖有一定的緩和與改善跡象，但仍存在結構性矛盾。圍繞歷史問題、經貿摩擦、領土爭端等矛盾未能有效解決，兩國關係波蕩起伏、陷入相互對立的惡性循環。無論是1998年金大中和小淵惠三面向21世紀的共同宣言，亦或是2015年朴槿惠和安倍晉三圍繞慰安婦問題的協議，上一階段的關係緩和無法為下一階段的徹底和解提供基礎。特別是文在寅執政5年期間，日韓兩國關係逐漸走低。



在日韓關係的低谷期，美國也面臨著同盟管理的兩難困境。美日同盟和美韓同盟是美國亞太安全體系布局中的兩個重要支柱，美國在美日韓三邊關係中處於絕對的領導地位。美國致力於實現美日韓三邊同盟關係，美日同盟與美韓同盟是穩定持續的，但與之相比日韓關係波折起伏，嚴重影響了其在亞太的戰略安排。因此，對於美國而言，本次日韓戰略性接近具有重大的戰略意義。