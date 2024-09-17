中評月刊：香港一國兩制官方話語變遷與建構

中評社香港9月17日電/北京大學新媒體研究院博士候選人畢昆和北京大學新媒體研究院副院長暨長聘副教授、北京大學互聯網發展研究中心主任田麗在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《香港“一國兩制”官方話語的變遷、困境與建構路徑——以《人民日報》涉港文獻資料為例》，作者認為：話語建構能力深刻影響國際話語權。香港回歸27年來，“一國兩制”取得舉世矚目成就，也經歷了風雨和挑戰。本文通過爬取梳理《人民日報》建刊至2023年共3817篇相關新聞報導，對香港“一國兩制”的發展階段與關鍵節點進行回顧，萃取出官方話語建構的五個主題，發現其從強調“兩制”到強調“一國”的演進特點。這一方面說明香港“一國兩制”話語建構具有多層次和複雜性，也說明其面臨後殖民主義文化殘存、香港社會身份認知偏差、香港特殊輿論場環境和美西方干預主義漸行等多維困境。探尋中華優秀傳統文化根源、完善非排他性教育體系、激發粵港澳大灣區融合發展活力並發揮央媒輿論引領作用，是消解美西方話語霸權、推進“一國兩制”行穩致遠和構建中國自主國際輿論性話語權的可行性路徑。文章內容如下：



作為具有中國特色的話語樣本，“一國兩制”既是解決港澳台問題的大政方針，也為中央政府和特別行政區間關係賦予全新意義，是中國特色社會主義主流意識形態框架的核心內容之一。強化“一國兩制”話語權建構，對塑造和提升兩岸及港澳民眾的國家意識、身份認知和情感共鳴具有不可替代的重要作用。