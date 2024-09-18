中評月刊：人民幣與中國經濟再平衡全球影響

中評社香港9月18日電/北京大學國家發展研究院經濟學教授盧鋒、北京大學國家發展研究院博士後潘松李江助理研究員在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《人民幣國際化與國際貨幣體系改革 ——中國經濟再平衡的全球影響① 》，作者認為：2024年是布雷頓森林體系創建80周年。1944年7月，44個國家的代表在美國新罕布什爾州布雷頓森林鎮召開聯合國貨幣金融會議，確立了戰後以美元為主導的國際貨幣體系基本原則，對當代經濟全球化發展發揮過重要作用。然而因應國際經濟發展不平衡規律，隨著新興大國追趕與國際經濟格局演變，原有體系內在矛盾積纍派生出改革重塑的時代要求。作為當代最重要的新興大國，中國經濟現代化與人民幣國際化，有望在這個進程中發揮特殊作用。一國主權貨幣的國際化，標準在全球，成就在國際，基礎在國內。縱觀現實形勢，人民幣國際化離不開改革創新促進中國經濟持續追趕，也離不開針對宏觀經濟近年“供強需弱”矛盾推進再平衡。本文在討論人民幣國際化與國際貨幣體系改革關係基礎上，考察我國經濟再平衡的現實意義與全球影響。文章內容如下：



一、從追趕-危機-變革角度，看當代國際貨幣體系改革



如同國內市場交易需要貨幣降低交易費用一樣，國際交換需要國際交易媒介作為基礎條件，需要國際貨幣計價、支付、清償、儲值等媒介性功能正常發揮作用，相關規則、機構、運行機制等制度安排的總和構成所謂國際貨幣體系。特定國際貨幣體系至少需回答三個問題：一是不同國家貨幣之間兌換比率即匯率形成機制和調整規則，二是採用何種調節機制應對特定國家或經濟體的國際收支失衡，三是儲備資產選擇即儲備貨幣安排問題。



從歷史看，近現代國際貨幣體系經歷了多次演變。19世紀末葉到20世紀初葉英鎊占據特殊地位的金本位（gold standard）國際貨幣體系，戰後被美元占據絕對支配地位的金匯兌本位（gold exchange standard）體系取代，新體制也稱為布雷頓森林1.0版國際貨幣體系；上世紀70年代初美元與黃金脫鈎後形成的美元仍占主導地位的信用本位制（fiduciary standard）體系或牙布雷頓森林體系2.0版，則是目前國際社會謀求改革的對象。在國際經濟發展不平衡規律作用下，大國經濟追趕引發危機與變革，貫穿近現代國際貨幣體系演變的整個過程。