中評月刊：一百年 新時代黃埔精神現實意義

中評社香港9月5日電/北京聯合大學台灣研究院副教授李立、中國人民解放軍軍事科學院研究員陳宇、黃埔軍校同學會研究室主任郁川虎在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號發表專文《新時代黃埔精神的現實意義——紀念黃埔軍校建校100周年》，作者認為：孫中山革命一生，為了民族獨立、國家統一和振興中華不懈奮鬥，但屢遭失敗，使他深刻地感悟到建立一支聽黨指揮的軍隊的重要性，在蘇俄和中國共產黨的幫助下，孫中山先生決定改組國民黨，與中國共產黨合作，“以俄為師”，創辦軍官學校，作為建立自己掌握的革命軍隊的基礎。實現祖國統一和民族復興，也是孫中山先生創建黃埔軍校的初衷。黃埔軍校為國共兩黨培養了大批軍政人才，為東征、北伐、抗日戰爭取得勝利，實現國家統一、民族獨立做出了重大貢獻。今天，祖國尚未完全統一，海內外黃埔同學更需努力，弘揚愛國革命的黃埔精神，擔當起促進祖國統一的歷史重任。文章內容如下：



今年是黃埔軍校建校100周年。1924年，黃埔軍校在廣州創建。孫中山為黃埔軍校的建立做出了巨大貢獻。孫中山從事革命幾十年，屢遭挫折和失敗，使他深刻地認識到要想革命成功，必須有自己掌握的軍隊，培養自己的軍事人才，所以要創辦自己的軍官學校，黃埔軍校應運而生。黃埔軍校創立的初衷，是用革命的武裝推翻帝國主義和封建軍閥在中國的統治，挽救民族於危亡，實現祖國統一。黃埔軍校孕育和鍛造了黃埔精神，黃埔精神蘊含著為民族復興奮鬥的思想因子。歷史上，黃埔師生傳承和發揚黃埔精神，歷經平定商團叛亂、兩次東征、北伐等，打倒軍閥，實現國家統一；浴血抗戰、抵禦外侮，團結奮鬥，不怕犧牲，實現民族獨立，其豐功偉績永載史册。新時代，黃埔精神跨越時空、歷久彌新，仍具有時代價值和獨特魅力，仍然激勵著海內外黃埔同學攜手並肩，勠力同心，促進祖國和平統一，共圓中華民族偉大復興中國夢。



一、黃埔軍校的歷史貢獻



黃埔軍校的誕生，是孫中山總結辛亥革命以來依靠舊軍隊從事革命活動失敗的教訓、尋求革命新道路的結果。