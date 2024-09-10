中評論壇：如何重塑台海與兩岸關係

與會專家合影 李振廣 中評社香港9月10日電/北京聯合大學台灣研究院、中評智庫基金會不久前在北京聯合大學台灣研究院會議室舉辦座談會，邀請中評智庫基金會董事長暨中國評論通訊社社長郭偉峰、中國人民大學兩岸關係研究中心主任王英津、中國社會科學院美國研究所副所長袁征、中國現代國際關係研究院世界經濟研究所所長張運成、南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢、北京聯合大學台灣研究院兩岸關係所所長朱松嶺、北京聯合大學台灣研究院教授陳星、中評智庫基金會秘書長暨中國評論通訊社總編輯羅祥喜。座談會由北京聯合大學台灣研究院院長李振廣主持，與會者圍繞未來四年兩岸關係發展可能面臨的困難、挑戰、機遇、機會，各自給出了自己的思考與研判。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊8月號以《未來四年兩岸關係發展的機遇與挑戰》為題，刊登了與會者的發言。文章內容如下：



李振廣：開場白



感謝各位專家積極參與由中評智庫基金會與北京聯合大學台灣研究院舉辦的此次思想者論壇。



台灣問題、兩岸關係是非常引人注目的話題。但對於學者和戰略家而言，需要以不畏浮雲遮望眼的戰略高度，放眼長遠與大局，對大趨勢、大格局進行理性觀察和研判，提出科學應對。也就是“風物長宜放眼量”。我們這次思想者論壇的主題為“未來四年兩岸關係發展的機遇與挑戰”，就是著眼於兩岸關係中長期發展，對兩岸關係發展中的機遇與挑戰進行研判。



當今世界正處於百年未有之大變局，撲面而來的大變局使得台灣問題變得複雜嚴峻，需要戰略家們進行謹慎理性的思考與研判。兩岸關係拉近了看，更容易看到問題、困難和麻煩；放遠了看，雖仍有很多挑戰，但也能夠看到更多的機遇、機會，甚至可以把挑戰轉變成機會。而且拉長時間，也為我們主動塑造兩岸關係局勢提供寬鬆的環境和更廣闊的空間。在大變局視角下觀察台灣問題的中長期機遇與挑戰，有助於我們超越當前的層層迷霧，客觀理性做出研判，有助於我們藉勢、造勢，在大變局中積極行使主動權主導權，主動塑造台海局勢和兩岸關係走向，用我們的智慧和力量為國家發展大局、為國家完全統一作出貢獻。



在座各位都是各自研究領域知名專家，大家的研究、觀察、判斷具有一定的代表性。希望大家就今天的主題暢所欲言，為我們進一步思考研判兩岸關係中長遠趨勢，提供新的視角。

