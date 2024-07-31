社評：三中全會賦予香港新角色新定位

中國共產黨第二十屆中央委員會第三次全體會議，於2024年7月15日至18日在北京舉行。中央政治局主持會議。（來源：新華社） 中評社香港7月31日電（評論員 林艷）中共二十屆三中全會日前在北京召開，通過了《中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定》。《決定》對進一步全面深化改革作出規劃部署，對香港在新一輪改革中的角色、定位和發展方向作出清晰論述。我們認為，《決定》涉港內容意涵豐富、分量很重，凸顯了香港在國家進一步全面深化改革中具有不可替代的重要作用，也體現了中央對香港施展所長、貢獻中國式現代化建設委以重任、寄予厚望，為香港革新之路及由治及興指明了具體方向。



第一，首提香港在國家對外開放的“作用機制”，香港角色從“中介作用”向“增值功能”轉型。



我們注意到，《決定》在“完善高水平對外開放體制機制”章節中特別強調“健全香港在國家對外開放中更好發揮作用機制”。這是一個前所未有的新提法，我們認為，這一新提法的背後蘊含著“三個新”：一是新定位，香港的作用機制化表明中央深諳香港在國家開放大局中的獨特地位和優勢，正在以加強頂層設計促進開放中的雙向奔赴；二是新格局，過去是一個個支持香港發揮作用的獨立政策，現在上升到以“機制”為統領，勢將進一步增強各項政策的協同性和集成性；三是新階段，上次國家專門對香港提制度機制問題還要追溯到十九屆四中全會的《決定》，其中，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制等，已經引領香港實現由亂到治的重大轉折。因此，此次《決定》再談涉港機制，相信一系列有深度、有力度的具體舉措將陸續有來，給香港對外開放帶來前所未有的新局面。



可以預見的是，隨著進一步全面深化改革進程的持續推進，香港在國家對外開放中的整體功能和角色也將 “華麗轉身”，不僅仍是“超級聯繫人”，而且還會逐步成為“超級增值人”。香港的增值功能將體現在諸多方面，比如，金融增值，香港可以充分發揮全球金融中心優勢，成為國家建設金融強國戰略的關鍵支點，助推中國式現代化；科技增值，香港可以充分發揮大學和研究機構優秀科研能力，通過建立科技創新平台，加強與內地和國際科研機構合作，進行前沿科技研究；法律增值，香港豐富的國際經驗可以為跨境交易中的法律風險管理及內地企業國際化提供專業的法律服務；數據增值，香港可以發展大型數據中心和雲計算服務，為內地企業和國際企業提供穩定和安全的數據存儲和計算能力等等。在中國開放大門越開越大的背景下，從“聯繫人”到“增值人”的轉變，將使香港深度嵌入國家整體開放戰略，繼續保持不可替代的地位，也必會為香港自身創造源源不斷的開放紅利。

