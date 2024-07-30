“斯德泰曼”　以色列的“關塔那摩”

中評社香港7月30日電／“斯德泰曼”在阿拉伯語中的意思是“也門戰場”，這是以色列南部內蓋夫沙漠內的一個以色列軍事基地，其審訊者因對來自加沙的巴勒斯坦囚犯進行身體虐待和性虐待而聞名，直到它被稱為“以色列的關塔那摩”（臭名昭著的美國拘留中心）。



半島電視台報導，近幾個月來，譴責加沙地帶巴勒斯坦囚犯襲擊事件的報導增多，臭名昭著的戰俘營再次成為事件的焦點。通常情況下，以色列當局聲稱他們正在調查此事，但沒有取得具體結果。



在本周一早些時候，以色列官方廣播公司透露，有10名士兵毒打了一名來自加沙的未透露姓名的囚犯，後者被送往醫院、傷勢嚴重（傷處包括肛門），需要憲兵對此展開調查。



作為回應，數百名以色列右翼示威者（包括蒙面者和武裝士兵）襲擊了“斯德泰曼”基地，抗議軍警逮捕一名被指控性侵犯巴勒斯坦囚犯的士兵。



歷史上的虐待情況



該軍事基地目前由以色列軍隊南方司令部負責，而且是在“鷹翼行動”之後建立的——該猶太機構在此期間（1949年至1950年）將近4.9萬名猶太人從也門驅逐至以色列。



在2008年和2014年以色列對加沙的戰爭期間，以色列占領軍在該基地建立了拘留營，並在其中關押了數百名來自加沙地帶的巴勒斯坦囚犯。



自去年10月7日戰爭爆發以來，以色列軍隊已從加沙地帶逮捕了數百名巴勒斯坦人。



以色列民權協會在一篇論文中談到了“斯德泰曼”拘留條件極度惡化的情況。



這篇論文指出，“被拘留者被剝奪了食物和吃飯的權利，他們的眼睛被蒙住，雙手被捆綁。”



該協會補充稱，“看守所內的被拘留者密度非常大。他們睡覺和大小便時都被蒙住眼睛，雙手被捆綁。他們睡在與地板隔開的薄床墊上。沒有地方可以洗澡。有時他們會被禁止上廁所，其中一些人還被迫使用尿布。”



該協會繼續指出，“斯德泰曼的被拘留者永遠無法離開監獄，全天不被允許走動，更不可能在露天走動。”



它還補充稱，“被拘留者根本無法擁有任何東西。他們根本沒有書，他們的眼睛一直被蒙住，他們無法閱讀或者進行宗教儀式和禱告，也無法發送或接收信息。”



它還指出，缺乏醫療保健“和疏忽導致了許多被拘留者死亡”。



人權協會的請願書



以色列民權協會是在今年5月向以色列最高法院提交請願書，要求立即關閉這座監獄的5家人權協會之一。



這些協會在當時提交的請願書中表示，“在過去的幾個月內，有關監獄中發生的事情的證據不斷積累，並揭示了一個難以想象的現實。”



在這個方面，它還提到了“在沒有麻醉的條件下進行的外科手術，在惡劣的條件下拘留被拘留者數天時間，以導致器官截肢的方式束縛他們的四肢，甚至在提供醫療和上廁所時也長時間蒙住他們的眼睛，並毆打和侵犯了一些被拘留者。”



這份請願書指出，“根據法律，根據《非正規戰鬥人員法》宣布一個地區為拘留場所的條件，是要能夠確保拘留條件不會損害被拘留者的尊嚴和健康，特拉維夫必須根據以色列和國際法來對非正規戰鬥人員履行義務。”



但這份請願書又表示，“嚴重侵犯被拘留者的權利使得剝奪自由屬於違憲行為。如果我們不保證他們所處的最低人道條件，我們自己就算不上人道主義者。”



請願書補充道：“儘管不能滿足被拘留者的最低醫療需求，但卻已經建立了野戰醫院。衛生部的簡報顯示，拘留設施中的醫生可以在沒有麻醉的條件下進行外科手術，並且可以在囚犯被戴上手銬、蒙住眼睛的時候開展醫療治療。”



關於酷刑的證詞



以色列最高法院仍在審議向其提交的請願書，儘管其政府已宣布放鬆了監獄的拘留條件，但以色列人權機構尚未證實這一消息。



以色列《國土報》在本周一報導稱，其獲得的證詞顯示，“以色列軍隊中負責看守該設施內囚犯的軍事單位成員參與了近幾個月來的多起暴力事件。”



報導補充稱，“例如，一名在斯德泰曼服役的士兵報告稱，該部隊對被拘留者使用暴力。有一次，他們命令所有人躺在地上，並立即向牢房中央扔了一枚眩暈手榴彈，然後暴力地用腳踹他們。”



報導接著指出，“這名士兵還補充稱，士兵們有時會把被拘留者拉到一邊，對他們進行暴力襲擊。他還表示：士兵用警棍毆打他們，我看到了斷掉的牙齒和肋骨。”



斯德泰曼監獄中沒有公布其中的巴勒斯坦囚犯人數。



以色列《國土報》在7月15日報導稱，以色列政府向最高法院通報了該國總理內塔尼亞胡下令將那裡的大部分囚犯轉移至監獄的決定。而當這一過程完成後，斯德泰曼監獄將恢復其在加沙戰爭爆發前的作用，即對囚犯進行初步檢查的設施。



該報在當時指出，自去年10月7日以色列對加沙戰爭爆發以來，已有36名巴勒斯坦囚犯在“斯德泰曼”遇害。



占領軍在美國的支持下繼續對加沙地帶進行侵略，造成約4萬名巴勒斯坦人喪生，其中包括16000多名兒童和約11000名婦女，傷員人數已達90830人，仍有數千名受害者被埋在瓦礫和道路之下，救護車和救援人員根本無法救出他們。