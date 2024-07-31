中評鏡頭：塞上江南寧夏銀川　生活精彩閑適

寶湖國家級城市濕地公園（中評社 李子寧攝） 中評社銀川7月31日電（記者 李子寧）“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪團一行來到銀川市金鳳區的寶湖公園和鳳凰幻城，感受銀川市民生活的精彩閑適。



據瞭解，寶湖社區成立於2012年8月，轄區面積1.7平方公里，管轄5個小區，現有3200戶6800人，其中老年人626人，社區工作者8名。寶湖國家級城市濕地公園地域廣闊，環境優美，娛樂健身設施齊全，常年都有各類團體在這裡活動，現有大型合唱團、舞蹈團、健身團3個，學員多達1000餘名，其中離退休幹部、老黨員共計136名。“趣緣藝術團”原名為眾聲藝術團，2011年由寶湖社區愛好藝術的老人自發組織成立。隨著藝術團創作水平提高、人數增多，寶湖社區和公園管理方共同為藝術團在公園內建設了“大紅棚”遮雨棚，滿足了藝術團的日常使用需求。2019年6月，眾聲藝術團趣緣型黨支部成立，寶湖社區從老黨員、優秀志願者中選拔建立特色隊伍資源庫，藝術團成員們自編自排了《眾生之歌》《歌聲飛出大紅棚》等原創歌曲，既聯絡了鄰里關係，又豐富了居民精神文化生活，同時有力帶動了周邊鄰里共同參與社區治理。



此外據介紹，銀川文化城鳳凰幻城位於銀川市行政、商業、文化中心地帶，地理位置優越，自然環境優美。由56棟仿明清時期獨棟建築構成，具有濃鬱的歷史、民族特徵，兼具藝術與文化底蘊。2023年，銀川文化城以鳳凰為核心IP實施提質改造項目，將銀川文化城打造成銀川新名片。蝶變煥新後的鳳凰幻城形成了迎鳳廣場、鳳凰廣場、煙火集、詩話鳳凰城、葡萄酒文化廣場、翎羽路、須盡歡濱水音樂酒吧街七大新板塊，每個板塊都獨具特色，大幅提升了遊客的體驗感。



“探訪星星的故鄉——海峽兩岸記者寧夏行”聯合採訪活動由國務院台灣事務辦公室新聞局與中華全國新聞工作者協會台港澳工作部共同組織。來自兩岸及香港的媒體記者將在7月25－31日期間，赴寧夏銀川、吳忠、中衛等地，全方位、多角度瞭解寧夏社會經濟文化發展狀況。

