台胞參觀機械林場紀念館　感受塞罕壩精神

參訪團眾人參觀塞罕壩機械林場紀念館（中評社 李婷萱攝） 中評社北京7月31日電（助理記者 李婷萱）海峽兩岸社團交流節京津冀參訪團7月29日在河北承德參觀塞罕壩機械林場紀念館，感受塞罕壩精神。



據悉，塞罕壩機械林場於1962年2月由原國家林業部批准建立，是清朝著名的皇家獵苑“木蘭圍場”的重要組成部分，系河北省林業和草原局直屬大型國有林場，國家森林公園，國家級自然保護區。建場之初，塞罕壩氣候惡劣、沙化嚴重、人煙稀少。



參觀過程中，講解人員向參訪團介紹說“幾代塞罕壩人忠實履行‘首都阻沙源、為京津蓄水源’的神聖使命，在一片荒漠中建成了世界上面積最大的人工林場，創造了變沙地為林海、讓荒原成綠洲的人間奇跡”，兩岸同胞共同在聆聽講解、觀看短片、參觀展覽中感悟塞罕壩精神。



台胞林志忠來自福建金門馬祖地區建築師工會，在參觀過程中，林場幹部們口口相傳的一句話讓他印象深刻——“吃子孫的飯，斷子孫的路，不是能耐，能夠還子孫的帳，留子孫的糧，那才是本事”，這句話正是體現了牢記使命、艱苦創業、綠色發展的塞罕壩精神。



林志忠表示，這場紀念館參觀很棒，很多地方都不一定能有這麼好的展覽，“環境治理的道路任重而道遠，在復林之後，後續的生態環境多樣性也很重要，這裡的機械林場紀念館則有著承前啟後的意義”。



2024海峽兩岸社團交流節7月26日在北京開幕，由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦，以“聯接互動·融合發展”為主題，以兩岸行業協會及民間社團組織為主體開展交流，北京市台聯組織部分社團赴京津冀開展參訪活動。