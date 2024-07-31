台胞答中評：眼見為實，交流消弭誤解

郭明哲（左三）在塞罕壩巴雅爾圖狂歡夜（中評社 李婷萱攝） 中評社北京7月31日電（助理記者 李婷萱）海峽兩岸社團交流節京津冀參訪團於7月28日來到了位於河北省承德市圍場滿族蒙古族自治縣的塞罕壩追夢草原體驗民俗風情。



台胞郭明哲來自高雄市清溪總會，參訪期間郭明哲向記者表示，“草原上的風光和我平時去的大陸其它地方很不一樣，看到馬術表演時尤其能感受到馬上雄風、氣勢豪邁，這也體現出我們國家的另一種民族風情。中國之所以強大的原因之一就是它能容納各種不同的文化，具有多元的民族性”。



在談起這幾天在大陸參訪的感受時，郭明哲說，“真的感覺非常親切，有一種回到家的感覺，台灣與大陸之間由於某些原因存在著一些誤會，但兩岸就是親兄弟，我希望台灣同胞有機會還是一定要親自來大陸看一看，不要只靠聽說來判斷實際。”



郭明哲知識淵博，面對中華歷史總能侃侃而談，在與記者交流過程中，他表示，“我經常來大陸，上一次特意去四川看三星堆。中華上下五千年的文化歷史悠久，但總是受到外界質疑。我在三星堆博物館看到精美的青銅器，看到驚艶的焊接工藝，感到非常震撼，三星堆的出土進一步佐證了中華民族的悠久歷史，打破了外界質疑，非常推薦大家去看看！”。



“有交流才有瞭解，交流活動有助於消除誤解，希望兩岸之間可以早日消除誤解，共享和平穩定。”郭明哲表示。



2024海峽兩岸社團交流節7月26日在北京開幕，由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦，以“聯接互動·融合發展”為主題，以兩岸行業協會及民間社團組織為主體開展交流，北京市台聯組織部分社團赴京津冀開展參訪活動。