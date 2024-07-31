兩岸同胞共赴避暑山莊　賞古典園林風光

京津冀參訪團在河北承德避暑山莊進行參觀（中評社 李婷萱攝） 中評社北京7月31日電（助理記者 李婷萱）海峽兩岸社團交流節京津冀參訪團於7月29日赴河北承德避暑山莊進行參訪，體驗博大精深的中式古典園林藝術，品味積澱豐厚的文化底蘊。



據瞭解，承德避暑山莊是清朝皇帝為了實現安撫、團結中國邊疆少數民族，鞏固國家統一的政治目的而修建的一座夏宮，避暑山莊按中國地理形貌選址設計，以西北山區、東南湖區、北部平原區之地形地貌構成中國版圖的縮影。山莊造園取法自然，不假雕飾，120餘組建築掩映於山水草木之間， 構成融南秀北雄於一體、集全國名勝於一園的壯美景觀，於1994年被聯合國教科文組織列入世界遺產名錄。



參訪團先後來到四知書屋、煙波致爽殿、“小布達拉宮”外八廟、熱河等景點進行參觀，感受中式園林美景，“這裡風景很不錯，有種小圓明園的感覺。”參訪團成員林志忠表示。參訪團的台胞郭明哲在參觀後熱情地向周圍人介紹避暑山莊里冷宮的由來歷史。



參訪團另一位成員李穀蕙同樣表示這裡風景很好，“我特別喜歡這裡，這會為我之後的國畫學習提供靈感。有位女畫家經常把自己的教學視頻發到網上，我一有時間就會經常去搜她的課學習畫國畫”，李穀蕙向記者展示了她之前的國畫作品牡丹，畫藝精巧，展現出中華傳統水墨彩繪畫的韵味。在承德避暑山莊，兩岸同胞賞園林美景，共同品味中華文化底蘊。



2024海峽兩岸社團交流節7月26日在北京開幕，由北京市朝陽區人民政府、北京海峽兩岸民間交流促進會共同主辦，以“聯接互動·融合發展”為主題，以兩岸行業協會及民間社團組織為主體開展交流，北京市台聯組織部分社團赴京津冀開展參訪活動。