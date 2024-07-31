快評：金門協商落幕　大陸堅持兩立場

中評社快評／兩岸關於“2·14”撞船事件的協商30日上午在金門舉行，雙方簽署協商共識，陸方代表隨即搭乘15點多航班返回泉州。至此，撞船事件的善後處理告一段落。



外界關注，今次協商是否能成為兩岸協商新模式？協商有共識是否代表雙方各讓一步？從國台辦對有關問題的回應、及陸方代表的發言看，大陸堅持兩立場，沒有改變。



其一，今次協商與“兩岸協商談判”無關。國台辦發言人陳斌華昨天晚間指出，紅十字會工作人員受家屬委託，與台灣方面就“2·14”撞船事件進行溝通，與兩岸協商談判無關。兩岸制度化協商機制停擺的原因眾所周知。衹有回到“九二共識”政治基礎上來，兩岸協商談判才能恢復。



其二，“2·14”撞船事件應公布真相，處理涉事人員。陪同家屬赴金門協商處理相關事宜的泉州晉江紅十字會高級顧問李朝暉昨天表示，希望台灣有關方面盡快公布事件真相，做出公正的調查結論，並對涉事人員做出相應處理；台灣有關部門應善待大陸漁民，確保今後不再發生類似傷害兩岸同胞感情、破壞兩岸關係的惡性事件。



“2·14”撞船事件暫時落幕，兩岸的政治角力仍然持續。因為民進黨當局拒絕回到“九二共識”政治基礎上來，兩岸恢復協商談判仍然遙遙無期。2月19日起大陸海警在廈金海域開展的常態化執法巡查，勢必持續進行下去。局面已經改變，回不到過去了。