在奧運交流中觸摸不同文化的脈動

當地時間7月28日，中國體育代表團選手崔宸曦在巴黎奧運會滑板女子街式預賽中。（來源：環球時報） 中評社北京7月31日電／據人民日報報導，對14歲的中國隊選手崔宸曦來說，參加巴黎奧運會收穫頗豐。在滑板女子街式比賽中獲得第四名，她實現了突破。與幾十名運動員交換徽章，她留下了紀念。與澳大利亞隊選手克洛伊相約賽後結伴游玩，她收穫了友誼。



賽場上是對手，賽場下是朋友，類似的故事還有很多。



中國隊組合陳藝文與昌雅妮在跳水女子雙人三米板比賽中奪得冠軍，她們與外國選手在賽場、在奧運村的合影得到不少人點贊；中國隊選手唐錢婷在女子100米蛙泳比賽的最後關頭被南非隊選手史密斯反超，賽後，史密斯向唐錢婷送上安慰和鼓勵。一幕幕場景，令人動容。奧運會既是競技的舞台，也是增進友誼、促進交流的平台。來自各體育代表團的運動員在賽場上展現風采，更在互動中加深瞭解。



奧運會也為不同文化搭建起交流互鑒的橋梁。



來自中國的留學生任警怡是巴黎奧運會的一名志願者，不少外國觀眾與她交流美食、文化等話題。在任警怡看來，奧運會既是瞭解其他國家和地區的窗口，也是傳播中國文化的渠道。



在位於巴黎的巴士底設計中心，中華體育文化展吸引了不少觀眾。人們或駐足觀看來自中國的體育展品，或體驗投壺、八段錦等中國傳統體育項目。步入中國奧委會運營的“中國之家”，照片墻上展示著中國體育代表團參加奧運會的輝煌歷程，書法篆刻、民樂演奏等展演項目彰顯著中國優秀傳統文化的魅力。



遠赴巴黎觀賽的中國觀眾，則近距離感受法國文化。在巴黎大皇宮觀看擊劍比賽，在協和廣場為滑板運動員加油鼓勁，在杜樂麗花園參觀奧運主火炬台……徜徉巴黎街頭，人們在感受奧運氛圍的同時，也觸摸到不同文化的脈動。