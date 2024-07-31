中評社北京7月31日電／網評：防“內卷”才能練好“內功”



來源：大公報 作者：馬浩亮



與中共二十屆三中全會對改革作出中長期部署相比，7月30日的這次政治局會議，則是注重短期宏調，應對當下經濟增長面臨的諸多挑戰。會議提出：“要強化行業自律，防止‘內卷式’惡性競爭。”這是“內卷”這個流行詞匯，首次出現在高層會議的公開文本中。



競爭是市場經濟不可或缺的元素。企業通過技術創新、管理創新，通過運行流程和經營布局的優化，提高核心競爭力，來獲得更高的收益、更大的市場份額。這種優勝劣汰的良性競爭，能夠對企業產生正向的激勵作用。而“內卷式”惡性競爭，則往往陷入低水平、同質化重復建設，產能過剩，壓價傾銷，造成資源錯配與內耗，讓市場主體陷入疲憊的“泥沼戰”。



譬如，受房地產行業震蕩的影響，鋼鐵、水泥行業需求不足，但產能總量處於高位，導致過剩加劇。去年鋼鐵行業盈利水平大幅下滑，水泥行業更是連續兩年行業利潤下跌八成以上。但不少企業依舊開足馬力，以“失血性生產”與“自殺式壓價”來參與競爭，陷入“越生產越賠錢”的惡性循環。這就是典型的“內卷式”競爭。



不僅是傳統行業，新能源汽車、動力電池這樣的“封面行業”，同樣必須對“內卷式”競爭保持警惕。面對澎湃的行業風口，各路資本爭相“燒錢式”進場，新能源汽車品牌層出不窮。汽車業的“內卷”焦慮持續堆積，從卷價格、卷速度、卷配置，直到卷流量、卷老板，“紅海”賽道日益擁擠。