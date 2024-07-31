中國AI發展強勁　經濟動能增

中國AI產業投資規模在未來6年將超過10萬億元人民幣，對經濟增長產生一定拉動。（大公報） 中評社香港7月31日電／大公報報導，今年上半年中國高技術製造業增加值同比接近雙位數增長，創新發展動能充沛，特別是人工智能（AI）產業發展壯大。目前中國人工智能專利申請、人才數量及技術應用均優於美國，預計未來數年，中國AI產業投資規模達10萬億元，助力經濟增長。



製造業是實體經濟的重要根基，高技術製造業發展愈蓬勃，經濟增長潛力愈大。今年上半年中國規模以上高技術製造業增加值增長8.7%，呈現較快增長，可見在創新驅動高技術製造業方面保持活力。三中全會提出，發展以高技術、高效能、高質量為特徵的生產力，建立未來產業投入增長機制，引導新興產業健康有序發展。因此，可以預期中國科研投入加大，創新發展勢頭更強勁，攻克關鍵核心技術能力將進一步提升，人工智能、新一代信息技術、航空航天、新能源、新材料、高端設備、生物醫藥、量子科技等戰略性新興產業將有突破性發展。



事實上，人工智能成為全球各國爭奪科技高地的重要領域，在AI賽道，中國站在全球前列，與近年加力創新發展、推動科技自強自立不無關係。目前中國人工智能核心產業規模達到5000億元，相關企業數量超過4400間，產業發展勢頭強勁。有機構報告估計，今年中國AI大模型市場規模逾280億美元（約逾2000億人民幣）。近年國產Al生成式大模型迅速崛起，例如商湯推出首個向廣大用戶開放的可控人物視頻生成大模型Vimi，只要一張照片，便可生成人物短片，不讓美國的ChatGPT專美，吸引資金低吸中資科技股。



結合傳統產業 加快普及應用



事實上，中國AI發展勢頭強勁，研發投入力度持續加大。據聯合國世界知識產權組織最新報告顯示，在2014年至2023年期間中國生成式人工智能領域技術專利申請數量全球第一，合共3.8萬多份，為同期美國提交6200多份專利申請數量的6倍。同時，全球十大生成式AI專利申請最多的企業，中國企業占有六席，分別為騰訊、平安保險、百度、中國科學院、阿里巴巴及字節跳動，中國在人工智能賽道可望保持領先優勢，加速邁向科技強國。

