雙C論壇 王俊生：中韓關係難改善三大原因

中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生（中評社 馬一鳴攝） 中評社香港8月5日電（記者 郭至君）中國社會科學院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生日前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第三屆“雙C論壇——對第九屆中日韓領導人會議的評析與三國關係展望”並做了發言，他主要談及三方面，一是怎麼評估此次中日韓領導人會議，二是評估會議得以舉行的動因，三是前景展望。



王俊生說，總體來看，這次中日韓領導人會議成果是超出預期的。第一，發表了內容比較豐富的宣言，《聯合宣言》共38條，主要集中在三個方面，機制化建設、經貿合作、地區意義，內容還是比較豐富的。第二，觸及到了比較敏感的話題，例如關於朝鮮半島無核化、加快中日韓自貿協定磋商、加強產業鏈合作等，雖然實際操作層面很困難，但至少沒有迴避這些敏感問題。第三，中韓舉行了比較成功的領導人互動。“那麼，既然這次會議超出預期，原因在哪裡？我想原因主要是中國不願意看到地區的冷戰格局，希望避免東北亞的陣營對抗的考慮。”他說。



王俊生也表示，這次領導人會議有積極意義，即一定程度上穩定了中日韓關係，但不要誇大，制約三邊開展實質性合作的問題都還沒有解決。我們看到，召開過中日韓領導人會議後，5月31日、6月2日韓國又再公開場合提及台海問題，中日韓的副部長級2+2會議開完以後，韓國駐菲律賓大使館又在提南海問題。所以，尹錫悅政府一邊倒向美國的政策是戰略舉措，不會因為國會選舉結果而改變，至少在尹錫悅政府之內中韓關係改善的前景並不樂觀。原因主要有以下三個方面：

