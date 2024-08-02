雙C論壇 張勇：正視失衡 重視“鄰交”

中國社會科學院日本研究所外交室主任、中日關係研究中心秘書長、研究員張勇發言（中評社 馬一鳴攝） 中評社香港8月2日電（記者 郭至君）中國社會科學院日本研究所外交室主任、中日關係研究中心秘書長、研究員張勇日前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第三屆“雙C論壇——對第九屆中日韓領導人會議的評析與三國關係展望”並發言，他指出，評估中日韓領導人會議的現實意義，要用縱橫兩個視角看，且要正視失衡，重視“鄰交”。



張勇說，從中日韓領導人會議機制的時序這個縱的方面看，三國重新聚在一起殊為不易，在美國對華競爭的背景下，能坐下來談就是進步。既要看三方談了什麼，還要看會議期間雙邊會談時有哪些關切。中日韓領導人會議時隔多年得以重啟，三方領導人都強調要面向未來。從橫的方面看，東北亞地區至少有兩駕馬車，中日韓、美日韓這兩駕馬車呈現相對失衡的狀態，特別是在安全與戰略問題上美日韓機制化程度不斷加深，排他性逐步加強，對地區安全的挑戰性日益明顯。



張勇表示，考慮東北亞國際關係時不能離開美國，美國因素正深刻影響東北亞地區的地緣政治、經濟環境和主要國家的對外政策。美國傳統的與盟友合作方式是扇形結構，也叫軸輻結構，現在逐步演化成網狀結構，加大了推動小多邊主義的力度。美國對華保持高壓，強化了對日韓的牽引，兩國也提升了與美國的同盟關係。日韓政策行為一方面受國際格局、國際秩序的影響，另一方面受國內戰略文化特別是國內政治的影響。現在日韓對國際格局及國際秩序的看法也發生了很大的變化，特別是在戰略安全上對我國並非有利。

