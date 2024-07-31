外匯基金賺1040億　港股投資扭虧

外匯基金上半年錄得1040億元投資收入，按年減少約11%。（大公報） 中評社香港7月31日電／大公報報導，受惠於主要股票市場均錄得顯著升幅，外匯基金今年上半年投資收入達1040億元，按年下跌11%；第二季賺417億元，按季跌33%。金管局總裁餘偉文表示，雖然外匯基金於上半年錄得不俗的投資收益，但下半年政策利率走向、環球增長前景，以及地緣政治緊張局勢等因素對投資環境帶來不確定性，市況隨時出現逆轉。



今年上半年，除非港元資產外匯估值下跌163億元外，外匯基金其他投資資產類別均錄得正回報，如債券投資收益579億元、香港股票投資收益66億元、其他股票投資收益478億元，以及其他投資收益80億元。單計第二季，由於港股市況明顯好轉，香港股票收入按季由虧轉盈，錄89億元收入；來自債券的收入亦升31%至328億元。不過，美元持續強勢，外匯收入虧損由首季的48億元，擴大至115億元；其他股票收入亦下跌68%至115億元，令第二季投資收入按季下跌33%至417億元。



環球通脹放緩 利好股市表現



2024年外匯基金支付予財政儲備存款與香港特別行政區政府基金及法定組織存款的息率為3.7%，上半年相關費用分別為70億元及84億元。而2024年6月底外匯基金的總資產為3.9786萬億元，較2023年底減少379億元，而其累計盈餘為6883億元。



金管局總裁餘偉文表示，今年上半年大部分主要股票市場均錄得顯著升幅，其中受惠於主要經濟體通脹壓力逐漸放緩，觸發市場對減息的樂觀情緒，不少主要股票市場指數屢創新高；香港股票市場亦有溫和升幅。債市方面，雖然主要國債收益率回升使債價下跌，但因債息處於較高水平，在計及利息收入後，債券組合仍錄得正回報。整體而言，外匯基金於上半年錄得不俗的投資收益。



關注地緣風險及美減息步伐



展望下半年，他續說，政策利率走向、環球增長前景以及地緣政治緊張局勢等因素仍會對投資環境帶來不確定性。餘偉文指，雖然市場普遍認為美國的減息周期將於年內展開，但近期美國的經濟數據走勢有欠明朗，美聯儲減息的時機和步伐仍然存在變數。環球股市和資產估值在過去數年亦已累積相當升幅，若環球經濟增長放緩或企業盈利轉差，資產價格或會出現較大的波動和調整。此外，地緣政治的緊張局勢，包括持續的俄烏衝突、中東局勢，以及年底美國大選對環球經濟和金融市場的影響均難以預測，市況隨時出現逆轉。



面對這些挑戰，餘偉文表示，金管局會繼續以保本先行、長期增值原則，謹慎和靈活地管理外匯基金。他續稱，會作出適當的防禦性部署，並維持高流動性，亦會持續多元化投資，致力提高外匯基金的長期投資回報，確保外匯基金能繼續有效地維持香港的貨幣及金融穩定。