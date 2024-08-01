與時俱進 中評智庫基金會成立秘書工作會

中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊入選在中文期刊目錄中影響力最大的中文社會科學引文索引（CSSCI）來源期刊（2023-2024）。 中評社香港8月1日電（記者 載豐）中評智庫基金會秘書工作會會議於7月30日在香港舉行，郭偉峰董事長作主題發言，對該智庫在新階段升級擴容進行了工作佈置。



郭偉峰說，中評智庫基金會於2012年9月26日在香港創辦，由時任特首梁振英點燈啟動，並在時任國台辦主任王毅、中國國民黨榮譽主席吳伯雄、民進黨前主席蔡英文祝福以及兩岸和港澳160多家智庫致函鼓勵下成立的。成立之際，中評智庫基金會確定的宗旨是：促進兩岸關係，溝通兩岸民意；觀察港台思潮，推動港台交流；關注熱點問題，評析時政大勢。同時一大初衷是通過智庫平台，推動中國評論通訊社轉型為智庫媒體。經過12年的實踐與創新，已經達成了目標，並且在其過程中壯大了智庫自身。現在，中評智庫基金會已經從當初的行動智庫提升為學術研究型+戰略倡議型智庫，更是構成了智庫媒體的主體部分。因應智庫的發展變化，與時俱進，過去適應行動智庫運作方式的單一總干事制必須改革，就此成立在新階段有助智庫升級擴容的秘書工作會，並為下一步構建中評智庫理事會、學術委員會做好準備工作。



羅祥喜獲任命為中評智庫基金會秘書工作會秘書長，副秘書長有：王平、韋民、郭至君、林艷、束沐。



郭偉峰強調指出，中評智庫基金會與中國評論通訊社合二為一，開拓創新，擁有學術研究型+戰略倡議型智庫的核心功能，其中最重要的是要鍥而不舍地追求鍛造自身的五大功能：第一，具有理論的創新功能，創新的理論有影響力；第二，具有趨勢的判斷功能，對兩岸關係以及港澳問題要掌握規律，要準確判斷其發展趨勢；第三，具有有效的對策功能，要能夠為解決問題提出行之有效的應對策略；第四，具有多元的交流功能，智庫不可能是封閉的活在自我循環體系中的，必須能夠與各種智庫進行交流乃至合作；第五，具有強大的話語權功能，中評智庫與中評社在進行智庫與媒體的融合過程中，特別重視話語權的構建問題，打造一個擁有話語權的智庫媒體，是重中之重的戰略思考。智庫的一個核心作用在於掌握話語權，能夠創設新的政治議題，能夠增強話語的理論創造力，能夠掌握社會輿論的動向，能夠提升話語的輿論引導力。為此，中評智庫與中評社著力在兩岸關係和平發展的話語權構建方面，制定自己的標準，鞏固自己的影響力與控制力。既有思想創新，又有傳播能力。

