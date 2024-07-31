﻿渣打稅前多賺20%　倫敦股價升逾半成

渣打集團上半年業績表現強勁。左起為香港區行政總裁禤惠儀、集團主席韋浩思、國際業務總裁洪丕正。（大公報） 中評社香港7月31日電／大公報報導，渣打集團（02888）公布2024年中期業績，錄得稅前基本盈利39.57億元（美元，下同。約309億港元），按年升約20%。因應業績向好，渣打將2024年的收入增長指引上調至超過7%，同時公布歷來最大規模的股份回購，達15億元（約118億港元），刺激股價上升。



渣打股價昨日在香港收報76.9港元，升4.9%，為今年6月3日以來高位。渣打倫敦股價昨日早段曾見769便士（約77.22港元），升近6%。



集團行政總裁溫拓思（Bill Winters）表示，渣打於2024上半年的業績表現強勁，收入也錄得雙位數增長，業務向好的趨勢由今年首季延續至第二季。基於集團對業務充滿信心，以及資本狀況穩定，渣打也相應調高了2024全年收入增長指引，其他前瞻指引則維持不變。渣打原本預期全年收入將介乎5%至7%。



非利息收入表現強勁



渣打國際業務總裁洪丕正進一步解釋，上半年業績向好，除了淨利息收入保持穩健（按年升4%至大約49.8億元）之外，非利息收入表現強勁（升19%至49.8億元），成為推動盈利增長的另一主要動力。兩者對集團上半年收入的貢獻各占一半。



在今年上半年，渣打的有形股東權益回報（RoTE）達14%，按年上升2個百分點，高於集團中期目標水平。渣打目標是於2026年底前RoTE可達12%。洪丕正表示，對集團各項業務有信心，不排除有機會更早達至目標；不過一般而言，下半年的RoTE常較上半年低。



市場不時對渣打管理層的去向作出猜測。昨日在港出席業績會的集團主席韋浩思（José Viñals）表示，根據英國對上市公司的要求，非執行主席任期最多9年，而他的任期到明年10月完結，預告未來數月會有更多相關消息公布。至於集團行政總裁一職，他指有關任期沒有限制，又盛贊現任CEO溫拓思有才幹、有熱誠，而且工作勤奮，帶領渣打取得佳績。



預測美年內減息兩次



渣打集團上半年經調整淨息差為1.85%，按年擴闊18個基點。對於未來息口走向，韋浩思表示，他個人預期美聯儲將於年內減息兩次，明年減息次數更多，對集團的影響有利有弊。洪丕正補充說，集團在減息周期開始前已透過對衝活動減緩相關影響，預期淨利息收入（NII）在未來幾年仍保持穩定。



單計今年第二季，渣打錄得稅前盈利18.28億元，按年升14%。