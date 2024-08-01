雙C論壇 樊小菊：中日韓應該如何增信釋疑

中國現代國際關係研究院東北亞研究所所長樊小菊發言（中評社 馬一鳴攝） 中評社香港8月1日電（記者 郭至君）中國現代國際關係研究院東北亞研究所所長樊小菊日前參加由中評智庫基金會、清華大學戰略與安全研究中心中國論壇主辦的第三屆“雙C論壇——對第九屆中日韓領導人會議的評析與三國關係展望”並發言，她表示，這次中日韓領導人會晤的意義是象徵意義和實質意義兩面的，但象徵意義更大一些，而且象徵意義取決於你在多大程度上去理解它，這本身是一個認知問題。



樊小菊說，象徵意義和實質意義，一是體現在這次會議還是確認了發展和繁榮這種共同價值追求在東北亞仍然是存在的，因為我們知道美日韓現在強調安全是第一位的，而中日韓合作的議題出來，讓大家感覺到東北亞發展繁榮還是大家共同的價值追求，尤其是中日韓三國是東亞地區的主要經濟體，三國經濟總量在東亞地區占90%以上，從這個意義上講，三國對地區穩定和發展負有很大責任。從中日韓合作機制成立以來的發展進程看，受到幾組雙邊關係的影響非常大，而且受到來自國際環境的制約，疫情也是最直接的原因。所以，第九次中日韓領導人會議上，三方領導人都說要把這次會議作為中日韓合作的新起點，說明了這次合作是一種內生需求，三國在新形勢下還是存在合作動力的。



第二個意義是改善雙邊關係，彌合矛盾分歧。中日韓合作既是推動三方合作的重要手段，也發揮著為三方高層提供雙邊多邊的交流平台，從而為改善國家間關係創造積極作用。所以，三國領導人會議能否開起來，也是評估三國間幾組雙邊關係的風向標。這次在會議過程中，中日、中韓、日韓三個國家的三對雙邊關係都實現了領導人的互訪互動，這對於處理雙邊關係的一些老問題和新障礙都有重要意義，包括中日領導人確定了要召開新一輪的中日高層經濟對話，高級別人文交流磋商，韓國方面則是副部長級的2+2對話等等。

