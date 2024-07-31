富權：聯合國2758號決議精神不容褻瀆

中評社香港7月31日電／澳門新華澳報31日發表富權文章：聯合國2758號決議精神不容褻瀆。以下為文章內容。



半個多世紀前，當被趙朴初先生形容為“三尼”的肯尼迪、赫魯曉夫和尼赫魯聯手發起“反華大合唱”時，毛澤東主席以如椽巨筆寫下了《七律•讀報詩之一》：“反蘇憶昔鬧群蛙，今日欣看大反華。惡煞腐心興鼓吹，凶神張口吐煙霞。神州豈止千重惡，赤縣原藏萬種邪。遍尋全球侵略者，惟餘此處一孤家。”冷眼向洋看世界地嘲笑那嗡嗡叫的“群蛙”。



昨日，又有“群蛙”跑到了屬於中國領土的台灣地區台北市，麇集召開反華大會，重演“螞蟻緣槐誇大國，蚍蜉撼樹談何易”的一幕。這個由名為“對中政策跨國議會聯盟”（IPAC）主辦的第四屆年會，只不過是一些西方國家的若干反華議員拼湊的非官方組織，卻通過了一個既是藐視聯合國大會及其通過的決議，也是粗暴干涉中國內政的所謂“典範決議”，聲稱“對於中國政府曲解聯大2758決議，並與『一中原則』不當連結，『IPAC』表示遺憾”。這個所謂“典範決議”還聲稱，一九七一年聯大2758決議原文中，並未提及台灣、更未承認中華人民共和國對台灣擁有主權，也並未阻止台灣參與國際組織。因而“IPAC典範決議文”表示，未來將支持台灣有意義參與聯合國相關國際組織，並且在各國國會推動這項決議。



然而，對於“聯合國2758號決議未提『一中』及台灣定位”的讕言，已經被聯合國高層嚴厲駁斥過。最近的一次，是二零二二年八月三日，聯合國秘書長古特雷斯在被記者問及美國眾議院議長佩洛西竄訪台灣一事時說：“我們的立場十分明確。我們遵守聯合國大會決議，遵守一個中國原則。我們所有的行動都以此為依據。”



實際上，一九七一年十月二十五日，聯合國大會全體會議高票通過《恢復中華人民共和國在聯合國的合法權利》的決議，即第2758號決議，就明文確定“承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一，決定恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去。”而在聯合國大會通過此決議之前，美國是正在運作兩個決議案的，一個是“兩個代表權”亦即“兩個中國”提案，這連當時台灣當局的“駐聯合國大使”也不能接受的，因而未有被美國等國家提交給大會；另一個是“重要事項”案，主張接納中華人民共和國必須要有三分之二會員國同意，但由於第2758號決議案已經搶前提出並獲得通過，因而就等於是攔截了該“重要議題”案。台灣當局的“代表團”眼看大勢已去，宣布退出聯合國，這本身就是默認了第2758號決議是涵蓋整個中國，包括台澎金馬地區在內。

