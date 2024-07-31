廣東自貿區9年　一批制度創新全國推廣

圖：廣東省商務廳數據顯示，廣東自貿區經過九年建設，目前實有企業超29萬家。圖為6月19日，在廣州國際港，粵港澳大灣區首列全程時刻表中歐班列準備發車。（圖源：新華社） 中評社北京7月31日電／據大公報報導，中共二十屆三中全會《決定》提出，實施自由貿易試驗區提升戰略，鼓勵首創性、集成式探索。7月30日，廣東省商務廳廳長、自貿辦主任張勁鬆在發布會上表示，作為粵港澳合作重要平台，廣東自貿區經過9年建設已經成為全國港澳投資首選地。9年來累計形成制度創新成果696項，在全國覆製推廣43項，占全國集中覆製推廣超過四分之一。下一步，廣東自貿區將落實三中全會戰略部署，在新的起點上加強總體謀劃、破立並舉，加大首創性、集成式探索，主動對接國際高標準經貿規則，穩步擴大制度型開放。



港澳投資509億美元 占自貿區利用外資九成以上



中國（廣東）自由貿易試驗區成立九周年建設成果新聞發布會當天在廣州舉辦。



“廣東自貿區成立9年來，累計形成制度創新成果696項，在全國覆製推廣43項，占全國集中覆製推廣超過四分之一。”張勁鬆表示，制度創新永無止境，廣東必將一年一年地幹下去，一年一年地探索下去。“我們將深入貫徹落實黨的二十屆三中全會精神，三個片區協同有關方面繼續改革探索，不斷地創造一些有利於改革、有利於發展、有利於民生、有利於粵港澳合作、方便企業也方便千千萬萬居民群眾的制度創新。”



累計入駐港澳企2.6萬家



數據顯示，廣東自貿區成立9年來，粵港澳合作成效顯著，累計入駐港澳資企業2.6萬家，實際利用港澳資509億美元，占廣東自貿試驗區實際利用外資的九成以上，成為全國港澳投資的首選地。廣東自貿區包括前海蛇口片區、南沙片區和橫琴片區三大片區，其中前海蛇口片區與南沙片區與香港合作密切。為落實三中全會部署，前海蛇口和南沙兩個片區都提到將加強資源配置的作用。



深圳前海蛇口自貿片區管委會副主任王錦俠表示，與香港交易所共同發起成立的前海聯合聯交中心已經建成了全國性商品現貨交易交割體系，34個指定交收倉庫基本覆蓋國內主要產業聚集地、消費地和港口集散地。該中心今年以來已實現交易規模759.12億元人民幣。他表示，將按照三中全會戰略部署，以建設大宗商品資源配置樞紐為目標，進一步利用國際國內兩個市場、兩種資源，吸引全球貿易商集聚，高標準建設大宗商品貿易平台，完善期現貨聯動市場體系建設，支持大宗貿易龍頭企業落戶亞太總部、訂單中心、結算中心。

